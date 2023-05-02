Şifa Sanat, geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmayı amaçlıyor
Klasik Türk İslam sanatlarını, İslami ilimleri ve yeni nesil sanat dallarını sanatseverlere tanıtmak ve eğitim vermek amacıyla kurulan Şifa Sanat, Fatih Balat'ta hizmet vermeye başladı.
İstanbul
Açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın yaptığı binanın giriş katında satıştaki eserlerin sergilendiği galeri, ikinci katta tefsir, hadis dersleri ve sanat söyleşilerinin gerçekleştirileceği, koleksiyon eserlerin bulunduğu Şifahane bölümü yer alıyor. Yapının üçüncü katında ise sanat eğitimleri verilecek.
Şifa Sanat Kreatif Direktörü ve müzehhibe Şifa Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şifa Sanat'ın ilk kez 2006'da Sultanahmet'te hizmet vermeye başladığını aktardı.
"Misyonumuz, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki köprüyü doğru kurabilmek"
Çocuklarını büyütmek için bir süre mekanı yürütmeye ara verdiğini söyleyen Toptaş, bina kapansa da çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.
Toptaş, Sultanahmet'teki atölyenin daha çok öğrencilerini ağırladığı bir yer olduğunu dile getirerek, "Buradaki misyonu ise daha büyük çaplı. Şimdi bir sanat galerimiz var. Bu galeride burada yetişen öğrencilerimizin, değerli sanatçılarımızın eserlerini satışa sunuyoruz." dedi.
Yapıdaki koleksiyon katına da değinen Toptaş, şu bilgileri verdi:
"Koleksiyon katımız aynı zamanda İslami ilimlerin verildiği bir alan. Güzel, sedirli bir odamız var. Burada klasik İslam sanatlarının hepsi olacak. Hat, tezhip, minyatür, katı, ut, ney, bendir ve makam dersleri olmak üzere belki önümüzdeki dönemler çok daha fazlasına yer verilecek. Aynı zamanda bu eğitimleri geliştirerek, insanlara YouTube kanalından da ücretsiz olarak ulaştıracağız. Misyonumuz aslında geçmişimizle geleceğimiz arasındaki köprüyü doğru kurabilmek ve o köprüden geçirebildiğimiz insanları doğru kapılarla karşılaştırabilmek ya da farklı farklı pencerelerden bakmayı sağlayabilmek. Buraya gelen insanlar sanat eserlerini seyredip, kalbi bir doyuma ulaşabilecek, Şifahane katında İslami ilimlerden faydalanıp ruhunu besleyebilecek."
Şifa Toptaş, gelecek hafta çocuklar için de klasik sanatlar eğitimine başlayacaklarını belirterek, "Bu çocuklar için de çok faydalı olacak. Hem sanatla tanışmış olacaklar hem de kendilerindeki yeteneğin varlığını keşfetme şansları olacak. Burada çok fazla sanat eseri gördükleri için ruhlarına uygun hat, tezhip gibi bir sanat dalını seçebilecekler." diye konuştu.
"Tezhip, kendi ruhumun karşılığını bulduğum bir sanat dalıydı"
Çocuk yaşlarda sanata ilgi duyduğunu dile getiren Toptaş, "Biraz sanatsal faaliyetlerle uğraşan bir ailenin kızı olmam hasebiyle babamla sergileri gezerdik çocukluğumda. 14 yaşında tezhip sanatıyla tanıştım. Bu benim için çok ayrıcalıklı oldu. Çünkü kendi ruhumun karşılığını bulduğum bir sanat dalıydı. Çok çalıştım, hemhal olmak denir ya bu sanatta bunu yaşadım. 12 yıl aktif olarak farklı hocalardan, aralıksız eğitim aldım. 2006'daki sürecim de Birlik Vakfında ders vermemle başladı. Tezhibe başladığımın 10. yılında ders vermeye başladım. Bu dersler zamanında Sultanahmet'teki atölyemi açmaya karar verdim. Benim için büyük bir keyif alanıydı." ifadelerini kullandı.
Toptaş, Hilal TV'de 25 bölüm tezhip dersleri üzerine çalışma yaptığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çekimler çok keyifli olmuştu. Sanırım oradan bir anlatma vesilesiyle Şifa Sanat'ı kapatmıştım ama sanat hayatım evden devam etmişti. Bir sanatçı için bitti diye bir şey yok. Sergilere katılmaya ve çalışmaya devam ettim. Çocuklarım büyüdü. İnsanlardan çok talep geliyordu benden eğitim almak için. YouTube kanalını bir vesileyle açtım. Oradan dersler verdim. 4 buçuk yıl oldu ve insanların çok hoşuna gitti. Uluslararası bir şey oldu. Çünkü alt yazı ile eğitimlerin tercümesini de yaptırmıştık. Katar'dan, Almanya'dan dünyanın her yerinden bu sayede öğrencilerim var. Whatsapp dersleri var. Gitgide çoğaldı ve kanalın etkinliği büyüdü. Dolayısıyla Şifa Sanat'ı da böyle büyütmek istedim. Bu yeni mekanda Şifa Sanat büyüyerek, gelişecek. Buradaki derslerin tümü YouTube'da olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.