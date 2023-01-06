"Seyir Defteri" sergisi başkentli sanatseverleri ağırlıyor
Seramik sanatçısı Beril Anılanmert'in sanat hayatının farklı dönemlerinden eserlerin yer aldığı "Seyir Defteri" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ankara
Ankara Sanat Galerisi'ndeki sergi hakkında AA muhabirine bilgi veren Anılanmert, akademik hayatıyla sanat hayatını her zaman beraber yürüttüğünü söyledi.
Atölyesini öğrencilik yıllarında kurmaya başladığını aktaran Anılanmert, bu sergisinin sanat hayatının kaydı olduğunu vurguladı.
Serginin isminin gemicilik teriminden geldiğine dikkati çeken Anılanmert, "Seyir defteri, geminin seyri sırasında yaşanan olayların kayıt altına alınmasıdır. Bu sergi de benim için o anlama geliyor. Eserler, sanat hayatımın değişik dönemlerindeki çalışmalardan oluşuyor, 1980'li yıllardan 2019'a kadar olan hayatımı anlatıyor. Eserlerimle yaşıyorum, evimin her tarafında onları kullanıyorum." dedi.
Beril Anılanmert, Ankara'da üçüncü sergisini açtığını belirterek, serginin 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.