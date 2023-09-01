Dolar
26.72
Euro
28.99
Altın
1,944.14
ETH/USDT
1,642.80
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
8,004.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Kültür

Sessiz dünyasındaki en yakın arkadaşı fırçası ve tuvali oldu

Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme ve konuşma yetisini kaybeden 67 yaşındaki Burhanettin Kavurmacı, şu ana kadar kara kalem ve yağlı boya 150'yi aşkın tablo yaptı.

Muhsin Arslan  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Sessiz dünyasındaki en yakın arkadaşı fırçası ve tuvali oldu Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bebeklik döneminde geçirdiği ateşli hastalık sonucu işitme ve konuşma yetisini kaybeden 67 yaşındaki Burhanettin Kavurmacı yaptığı resimlerle kişisel sergi açmayı hedefliyor.

Anne ve babasının 6 çocuğundan biri olan ve 2 yaşındaki hastalığından dolayı işitme ve konuşma engeli bulunan Kavurmacı, ilkokulu Adana'da, ortaokulu Ankara'da yatılı okudu.

Bozüyük'te 1975 yılında çimento fabrikasında işe başlayan ve daha sonra engelli kadrosundan eski Sümerbank'tan 1991'de emekliye ayrılan Kavurmacı, Ankara İşitme Engelliler Ortaokulunda meslek eğitimi derslerinde merakla başladığı ressamlığa yıllardır devam ediyor.

Yaptığı kara kalem ve yağlı boya tablolarının ilk kişisel sergisini Bozüyük ilçesinde açmayı planlayan Kavurmacı, boş zamanlarında Halk Eğitimi Merkezinde işaret dili kursuna katılıyor.

Kendisi gibi işitme engelli olan eşiyle hayatı paylaşan Kavurmacı, ilk olarak kara kalem çalışmasında çizdiği kendi portresini 51 yıldır özenle saklıyor.

"Mutlu olduğum zaman resim yaparım ve kendimi iyi hissederim"

Burhanettin Kavurmacı, AA muhabirine işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, ailesinin okuma yazma öğrenmesi için 1962'de Adana'da ilkokula yazdırdığını ve öğretmeni sayesinde okumayı öğrendiğini belirtti.

Ankara'daki ortaokulda farklı bölümlerin olduğunu ancak resim bölümünü seçtiğini ve zamanla bu sanatta kendisini geliştirdiğini bildiren Kavurmacı, manzara ve portre çizimleri yaptığını aktardı.

Ortaokul yıllarından bu yana resim yapmayı sürdürdüğü bilgisini veren Kavurmacı, şunları kaydetti:

"Davet edilen düğünlere gittiğimde yaptığım tablolarımdan hediye ediyorum. Evimin bir odasını atölye olarak kullanıyorum. Üzüntülü anlarımda resim yapmayı sevmiyorum. Mutlu olduğum zaman resim yaparım ve kendimi iyi hissederim. O anda kafamda canlandırdığım doğa resmini çizerim. Hayatımdaki en önemli uğraşım ve hobim resim yapmak. 51 yıl önce kara kalemle kendi portremi çizdim ve hala saklarım. Resim sevgisi beni hayata bağlıyor. Hayata hep gülümseyerek bakıyorum. Ailelerden, işitme veya başka engelli olan çocuklarıyla yakından ilgilensinler ve onlara yeni ufuklar açsınlar. Aslında engel diye bir şey yok. Engelleri biz içimizde yaratıyoruz. Bugüne kadar 150'nin üstünde tablo yaptım. İlk sergimi Bozüyük'te açmak istiyorum."

İşaret dili eğitmeni ve tercümanı Neşe Demir de işitme engelli çocuk veya yetişkinlerin sosyal faaliyetleri bulunmalarının önemli olduğunu söyledi.

Kavurmacı'nın resim yaparak toplumsal hayatta yer almasının diğer işitme ve konuşma engellilere örnek olduğunu vurgulayan Demir, "Kendisiyle işaret dili ile güzel sohbetlerimiz oluyor. Bazen derslere katılıyor ve bilmediğim işaretleri gösteriyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
Kandil ve Asos’a düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul için sağanak uyarısı
Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı
Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Sessiz dünyasındaki en yakın arkadaşı fırçası ve tuvali oldu

Sessiz dünyasındaki en yakın arkadaşı fırçası ve tuvali oldu

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te ekilemeyen araziler güneş enerjisiyle üretime kazandırılıyor

Bilecik ve Bursa'daki orman yangını 18'inci saatinde kontrol altına alındı

Bilecik ve Bursa'daki orman yangını 18'inci saatinde kontrol altına alındı
Bilecik ve Bursa'da etkili olan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bilecik ve Bursa'da etkili olan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bilecik'te düğün dönüşü trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Bilecik'te düğün dönüşü trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet