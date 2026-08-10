Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konserlerine ev sahipliği yapacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konserleri ve sergi etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre tarihi atmosferdeki konserler, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

"Zamansız Nağmeler" başlığı altındaki etkinlikte 14 Ağustos'ta Turgut Özüfler'in "Klasik Türk Musikisi Kanun Resitali", 15 Ağustos'ta TriOrient'in "Doğu Batı Divanı" ve 16 Ağustos'ta 2 Saz 1 Ses grubunun "Ustalara Saygı Konseri" izlenebilecek.

"Perde Açılıyor: Opera" temasıyla 22 Ağustos'ta solistler Dilara Ataibiş ve Kaan Mert Özbelen ile piyanist Gizem Dalkılıç'ın katılımıyla "Bir Opera Gecesi", 23 Ağustos'ta da solist Berk Dalkılıç ile piyanist Gizem Dalkılıç'ın "Opera Başyapıtları" konseri, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

"Klasik Buluşmalar" serisinde ise 28 Ağustos'ta "Lirik Melodilere Uzanan Yolculuk-Sular ve Sesler", 29 Ağustos'ta Trio MySia'nın "Klasik ve Romantik Dönem Seçkileri" ve 30 Ağustos'ta "Zafer Senfonisi" müzikseverlerle buluşacak.