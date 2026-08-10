Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konserlerine ev sahipliği yapacak

Ahmet Esad Şani
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
Belediyeden yapılan açıklamaya göre tarihi atmosferdeki konserler, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
"Zamansız Nağmeler" başlığı altındaki etkinlikte 14 Ağustos'ta Turgut Özüfler'in "Klasik Türk Musikisi Kanun Resitali", 15 Ağustos'ta TriOrient'in "Doğu Batı Divanı" ve 16 Ağustos'ta 2 Saz 1 Ses grubunun "Ustalara Saygı Konseri" izlenebilecek.
"Perde Açılıyor: Opera" temasıyla 22 Ağustos'ta solistler Dilara Ataibiş ve Kaan Mert Özbelen ile piyanist Gizem Dalkılıç'ın katılımıyla "Bir Opera Gecesi", 23 Ağustos'ta da solist Berk Dalkılıç ile piyanist Gizem Dalkılıç'ın "Opera Başyapıtları" konseri, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
"Klasik Buluşmalar" serisinde ise 28 Ağustos'ta "Lirik Melodilere Uzanan Yolculuk-Sular ve Sesler", 29 Ağustos'ta Trio MySia'nın "Klasik ve Romantik Dönem Seçkileri" ve 30 Ağustos'ta "Zafer Senfonisi" müzikseverlerle buluşacak.