Mimar Sinan’ın “ustalık eseri” Selimiye Camisi, kapsamlı restorasyonun ardından tüm bölümleriyle ibadete açıldığı 18 Şubat’tan bu yana geçen 5 ayda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Selimiye Camisi'ni restorasyonun ardından yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti Mimar Sinan’ın “ustalık eseri” Selimiye Camisi, kapsamlı restorasyonun ardından tüm bölümleriyle ibadete açıldığı 18 Şubat’tan bu yana geçen 5 ayda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Türk-İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları yaklaşık 4,5 yılda tamamlandı.

Caminin tüm bölümleri Ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılırken, resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 12 Haziran'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette camiye hediye ettiği büyük boy Kur'an-ı Kerim de Hünkar Mahfili'nin yanındaki alanda sergilenmeye başlandı.

"Selimiye Camisi'ne yakışan bir hediye oldu"

Edirne Müftüsü Burhan Çakır, AA muhabirine Edirne denilince akla Selimiye Camisi'nin geldiğini ve kentin simge eseri olduğunu söyledi.

Selimiye'nin 4,5 yıl süren kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini belirten Çakır, "Selimiye Camisi'nin tüm bölümleri Ramazan ayında ibadete açıldı. İbadete açıldığından bu zamana kadar da yaklaşık 2 milyon insan ziyarete geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış töreni dolayısıyla geçen ay Edirne'ye geldiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Selimiye'ye teşrif ettiler ve geldiklerinde de bugün sergilediğimiz bu büyük Kur'an-ı Kerim'i hediye ettiler. Biz de camimizde halkımızın göreceği bir mekanda sergiliyoruz. Sergiledikten sonra da çok kişi ziyaret etti ve ziyaret devam ediyor. 'Nereden geldi' diye soruyorlar biz de Cumhurbaşkanımızın hediyesi olduğunu söylüyoruz. Tabii Selimiye Camisi'ne yakışan bir hediye oldu Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Çakır, büyük boy Kur'an-ı Kerim'in sergilendiği bölüme bilgilendirme alanı oluşturacaklarını dile getirdi.

Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış tarihi bir şehir olduğunu anlatan Çakır, "Avrupa'dan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girildiği zaman ilk şehrimiz Edirne, o yüzden halkımızın çok teveccühü var. Selimiye Camisi'ni ziyaret edenlerin gözündü o sevinci o kadar çok görüyoruz ki özellikle Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

Çakır, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin yerli, yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini kaydetti.

"Restorasyonu da çok güzel olmuş"

Camiyi ziyaret eden Yalçın Albay da yıllık iznini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Almanya'dan Nevşehir'e gittiğini belirten Albay, "Geçerken uğradık camiyi gördük sonra yolumuza devam edeceğiz. Selimiye Camisi çok güzel bir eser. Restorasyonu da çok güzel olmuş yapanların ellerine sağlık. Cumhurbaşkanımızın hediyesini de gördük çok şahane teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"

İstanbul'dan gelen Selver Şahin ise restorasyonu çok beğendiklerini dile getirdi.

Herkesin Selimiye'yi görmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim, kurban olurum ona. Ona canımı feda ederim o bizim başımızın tacı. Allah yolunu bahtını açık etsin Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin onu. Hediyesi de çok güzel, Allah ondan razı olsun." şeklinde konuştu.

Almanya'dan Eskişehir'e giden Şemsettin Güngörler, Selimiye'nin çok güzel bir tarihi yapı olduğunu anlattı. İkinci kez Selimiye'ye geldiğini anlatan Güngörler, "Bazen yoldan karşıdan bakıp geçiyorduk, bugün uğrayalım dedik. Çok güzel bir eser." dedi.

Almanya'dan ailesiyle gelen 8 yaşındaki Ramazan Alp Doğan da Selimiye'ye ilk gelişinin olduğunu ve çok beğendiğini kaydetti.