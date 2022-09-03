"Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Bu Mülkün Destanı 100. Yıl Hatırası" konseri, AKM'de sahnelendi
Yapım ve yönetmenliğini Özhan Eren'in üstlendiği "Ey Vatan" temalı "1071-2023 Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Bu Mülkün Destanı 100. Yıl Hatırası" başlıklı konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un himayelerinde düzenlenen konsere konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu gibi konserlerin gençlere örnek gösterilmesi bakımından daha fazla yapılması temennisinde bulundu.
Demircan, Türk toplumunun 1071'de bu toprakları vatan kılmak için yola çıkanların torunları olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bizler 'ya istiklal ya ölüm' diyerek canını ortaya koyanların, bastığı yeri toprak diyerek geçmeyip tanıyanların nesliyiz. Bizler ezelden ebede esareti cesaretle bertaraf edenlerin, Asım'ın nesline sahip çıkıp bugünleri var edenlerin mirasçılarıyız. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla vatan, bayrak ve millet aşkıyla obalardan siperlere şahlanan yiğit atalarımızın yazdıkları bağımsızlık destanının, koşullar ne olursa olsun korumanın gönüldaşıyız. Öyle zaferlerdir ki bizim zaferlerimiz, yalnızca milletimizin sinesinde gurur bulmakla ifade edilemezler. O zaferler ki hem dünyaya hem insanlığa nice imkansızlık içinde bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin azim, kararlılık, fedakarlık ve cesaretle tarihin altın sayfalarına nasıl yazıldığını göstermiş, bir ve birlik olmanın, toplardan ve tüfeklerden nice yüce olduğunu ispat etmiştir."
Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Özhan Eren ise bu sene sanat hayatında 40'ıncı yılını doldurduğunu belirterek, "İlk şarkımın TRT repertuvarına kabul edilmesini ben başlangıç olarak aldım. Çünkü o zaman beni TRT'de genç bestekarlar programına çağırmışlardı. 'Tamam ben artık bestekar oldum' dedim. O günden bu tarafa 40 yıl geçti. Ama itiraf etmem gerekir ki seneler ilerledikçe sanata, türküye, şarkıya olan bakışım değişti. Şimdi artık tamamen memleket hikayeleri anlatmaya çalışıyorum." dedi.
Eren, yaklaşık 20 yıldır yakın tarih merakıyla da birlikte sinema filmleri yaptığını anlatarak, "Kafkas Cephesi'nden '120' isimli filmi yaptım. Çanakkale Cephesi'nden 'Son Mektup'. Esasen müzik mi, sinema mı aslında hiçbiri değil, hepsi. Bir hissiyatı içimden geçtiği gibi aktarmak için bu konseri düzenledik. Umarım ki bundan sonra da peşi gelir. Allah ömür verir, sağlık verir uğraşırız." ifadelerini kullandı.
"150 yıl iyi anlaşılırsa önümüzdeki yıllarda çok daha rahat yol bulabiliriz gibime geliyor"
Yaklaşık 30 yıl önce Osmanlı'nın kuruluşundan son dönemine kadar bir konser yapmak istediğini, daha sonra bu fikrinin değiştiğini Malazgirt'ten bugüne kadarki süreci anlatmaya karar verdiğini dile getiren Eren, "Bugünlere gelmemizde son 150 yılın çok büyük önemi vardır ve umulur ki bu 150 yıl iyi anlaşılırsa önümüzdeki yıllarda çok daha rahat yol bulabiliriz gibime geliyor." değerlendirmesini yaptı.
Özhan Eren, konserin repertuvarına de değinerek, şunları kaydetti:
"Benim Balkan Harbi ve İstanbul'la ilgili yaptığım bir şarkı da vardı. Fakat ben o dönemi, anlatmaya çalışırken, 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' türküsünün çok daha bu konsepte uygun olduğunu görüp, onu tercih ettim. Ha bu neye göre? Doğrusu biraz Bolulu aşçının yemek tarifine benziyor. İşte bir tutam tuz, bir tutam biber, ne kadar o tutam vallahi ben de bilmiyorum. İşte seçiyorken de kendi hislerime göre hangisi daha bana uyuyorsa öyle bir yol tercih ettim."
Söz müziğini kendisinin yazdığı konserin kapanış parçası "Nice 100. Yıllara" adlı esere dair ise Eren, "Bu parça bir dua niyetine. Hatta konserimiz de 'nice yüzyıllara, nice bin yıllara' diye biter. Benim için çok manalı bir şey. 30 Ağustos'tan bu tarafa baktığımızda 100'üncü yılımız. Malazgirt'ten bu tarafa baktığımızda 1000'inci yılımız. İnşallah bu topraklarda nice yüz yıllık istiklal kutlamalarımız olur. Nice bin yıllık Anadolu'ya yerleşme kutlamalarımız olur. Onun için öyle bir parça yazdım." diye konuştu.
Eren, konserin taleplere göre farklı şehirlerde de sahnelenebileceğini sözlerine ekledi.
Konser sonrası ayrıca Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de bir konuşma yaptı.
Konser programı
Anlatıcılığını ve seslendirmeleri Mustafa Aygül'ün üstlendiği konserde, orkestra düzenlemesini ve şefliğini Yücel Arzen gerçekleştirdi.
Bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan "Ey Şanlı Ordu, Ey Şanlı Asker" parçasıyla başlangıç yapılan konserde "Tuna Nehri Akmam Diyor", "Eğil Dağlar Eğil", "Bir Firtına Tuttu Bizi", "Erzurum Türküsü", "Sarıkamış Türküsü", "Çanakkale Türküsü", "Taleal Bedru Aleyna", "Dünya Şahit: Yılmadık", "İzmir Marşı", "Bu Vatan Kimin", "Yarim Diye" ve "Nice 100. Yıllara" eserleri seslendirildi.
Yaklaşık 2 saat süren programa, kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.