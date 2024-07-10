Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri 13 Temmuz'da verilecek
15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, 13 Temmuz'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı beklenen törende, 4 temel ve 2 özel kategoride ödül takdim edilecek.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, fotoğraf yarışmasının ana temasının fotoğrafçılığa olan tutkusuyla, geride bıraktığı eserlerle Mustafa Cambaz'ı anmak olduğunu söyledi.
Likoğlu, Mustafa Cambaz'ın 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeciler tarafından şehit edildiğinin altını çizerek, yarışmanın 15 Temmuz'u unutturmamak ve 15 Temmuz'da kimin ne yapmak istediğini anlatmak için bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.
"Bize, 15 Temmuz direnişini daima diri tutma görevi verdi"
Yarışmadaki katılımcı sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Likoğlu, şunları aktardı:
"İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha yoğun katılımla, belki birkaç yıl sonra uluslararası katılımları da kabul edeceğimiz bir yarışmaya dönüşür. Çünkü Mustafa Cambaz, ortaya koyduğu eserler ve bize bıraktığı mirasla bu şekilde anılmayı hak ediyor. Aynı zamanda 15 Temmuz şehidi olarak bize, 15 Temmuz'u unutturmama, 15 Temmuz iradesini, direnişini daima diri tutma görevi verdiğini düşünüyorum. Biz de bu yarışmayla bize verilen bu görevi yerine getirmiş olacağız."
Hüseyin Likoğlu, Cambaz'ın fotoğrafçılık alanında birçok hayali olduğunun altını çizerek, "Şehit olduğu için bu hayallerini gerçekleştiremedi. Bu yarışmayla belki onun hayallerini gerçekleştirecek fotoğrafseverlerin, fotoğraf sanatçılarının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle bu yarışmanın da böyle bir sonuca hizmet etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Şehit olduğu güne kadar hem arkadaşımızdı hem dostumuzdu hem de çok sevdiğimiz meslektaşımızdı"
Mustafa Cambaz'ın 1999'da mesleğe başladığını aktaran Likoğlu, şu bilgileri verdi:
"Tanıştığımız günden şehit olduğu güne kadar hem arkadaşımız hem dostumuz hem de çok sevdiğimiz meslektaşımızdı. NNeredeyse meslek hayatımızın tamamını birlikte aynı kurumda geçirdik. Cambaz, Gümülcineli. İlkokulu okuduktan sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de ortaokul, lise ve üniversite okudu. Türkiye'de 1990'lı yıllarda hem ekonomik hem de siyasi olarak çalkantılı dönemler yaşandı. Avrupa'ya gitme hevesi olanların sayısı oldukça fazlaydı. Mustafa Cambaz, Yunanistan vatandaşı olmasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'den ayrılmayı düşünmemiş ve Yunanistan'a askerlik için çağrıldığı zaman da askere gitmeyerek Yunanistan vatandaşlığını kaybetmiş. Türkiye'de de şehit olduğu güne kadar vatandaş olamamış bir arkadaşımızdı. Geçici kimlikle Türkiye'de hem meslek hayatını hem de yaşamını sürdürdü."
Likoğlu, Cambaz'ın Türkiye'ye her zaman bağlı olduğunu, 28 Şubat sürecinde de mağdurun yanında kaldığını sözlerine ekledi.
Mustafa Cambaz'ın sadece haber fotoğrafçısı olmadığının da altını çizen Likoğlu, 10 binden fazla tarihi ve sanatsal fotoğraf çektiğini dile getirdi.
Yarışma hakkında
Yeni Şafak tarafından düzenlenen yarışmaya, başvuruların açıldığı mayıs ayından itibaren 8 bin fotoğraf gönderildi.
Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, Yeni Şafak foto muhabiri Sedat Özkömeç ve fotoğraf sanatçısı Gül Işık'ın jürisinde yer aldığı yarışmada, kazanan fotoğraflar, ödül töreninin ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda sergilenecek.
"Haber Fotoğrafları", "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar", "Yeni Nesil Fotoğraflar/Cep Telefonu Çekimi-Serbest Haber", "Yeni Nesil Fotoğraflar/Drone Çekimi-Serbest Haber", "Hikayeyi Tamamla Demokrasi ve Özgürlükler Adası" ile "Gazze Özel Ödülü" kategorilerinde kazanan eserlerin sahiplerine toplam 800 bin lira ödül verilecek.