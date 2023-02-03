Dolar
18.82
Euro
20.57
Altın
1,909.99
ETH/USDT
1,645.90
BTC/USDT
23,494.00
BIST 100
4,848.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları", Necmettin Erbakan'ın hayatını ekrana getirecek

Türk savunma sanayisinin unutulmaz isimlerinin çabaları "Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları" adlı belgeselle ekranlara geliyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 03.02.2023
"Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları", Necmettin Erbakan'ın hayatını ekrana getirecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgeselin yeni bölümünde Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikasını kuran Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yaşam öyküsü, yarın akşam saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin bağımsız sanayi hamlesini gerçekleştirme idealiyle yola çıkan ve kurduğu Gümüş Motor fabrikasında Türkiye'nin ilk yerli motorunu üreten Erbakan, döneminin şartlarında büyük engellerle karşılaşarak durdurulmaya çalışıldı.

Siyasete atılarak, bağımsız ve güçlü Türkiye için mücadelesini sürdüren Erbakan'ın bu mücadelesi, çarpıcı kesitlerle ekrana taşınacak.

Belgeselde Erbakan'ı tiyatro sanatçısı Murat Anıl Soykök canlandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit yakınları ve gaziler için şubatta 12 milyon 324 bin lira ödeme yapıldı
Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesi AA'nın fotoğraf sergisinde anlatılıyor
Bahçelievler'deki kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Zengin, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını değerlendirdi

Benzer haberler

"Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları", Necmettin Erbakan'ın hayatını ekrana getirecek

"Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları", Necmettin Erbakan'ın hayatını ekrana getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor

TRT televizyon yayıncılığında 55 yılı geride bıraktı

Kuzey Makedonya’da TRT ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi

Kuzey Makedonya’da TRT ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi
TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" üç dalda Oscar'a aday

TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" üç dalda Oscar'a aday

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", 17 Şubat'ta vizyona girecek

TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki", 17 Şubat'ta vizyona girecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet