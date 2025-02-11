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Kültür

Şarkıcı Margaux Sauve, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Şarkıcı ve şarkı yazarı Margaux Sauve, "Ghostly Kisses" projesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Şarkıcı Margaux Sauve, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

İstanbul

Sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 13 Şubat'ta Istanbul Blind'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise Ankara 6:45 KK'da sahne alacak.

Şarkılarında elektro pop ve dream pop müzik tarzına yer veren Sauve, sesini farklı ritimler, sentezler, aranjmanlar ve piyano katmanlarıyla birleştiriyor.

Margaux Sauve, 15 yaşında keman çalmayı öğrendi ve birkaç yıl içerisinde kendi bestelerini yaparak şarkıcılığa adım attı.

İçinde bulunduğu depresif durumun bir yansıması olarak 2015'te şarkılar yazmaya başlayan Sauve, dream pop olarak adlandırılan besteleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Ghostly Kisses projesiyle müzikal üretimine devam eden sanatçı, 2024'te "Darkroom" adını taşıyan albümünü dinleyiciyle buluşturdu.

Sauve, "The City Holds My Heart" ve "Empty Note" şarkılarıyla Türkiye'de de müzikseverlerin beğenisini kazandı.

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