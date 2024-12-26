Dolar
35.20
Euro
36.61
Altın
2,628.00
ETH/USDT
3,356.10
BTC/USDT
95,538.00
BIST 100
9,959.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımı için çalışmalar başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı.

Hüseyin Demirci  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımı için çalışmalar başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri, 4 ve 5 Ocak'ta ilçede gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, kardan şehit asker heykellerinin yapımı için oteller bölgesine, İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri ve kamyonlarla, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Handere köyü mevkisindeki ormanlık alandan kar taşınıyor.

200 kamyon kar taşınacak

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine, "Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı nedeniyle, her yıl olduğu gibi şehitler anısına kardan heykel yapmaktayız. Bu sene bölgede kar olmadığı için yaklaşık 200 kamyon kar taşıyarak heykellerin yapımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'e "başsağlığı" telefonu
ASELSAN, toplam 50,8 milyon avroluk ihracat sözleşmesi imzaladı
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı

Benzer haberler

Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor

Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımı için çalışmalar başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
Kafkas arıları "kış uykusu"na yattı

Kafkas arıları "kış uykusu"na yattı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet