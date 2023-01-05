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Kültür

Sarıkamış Harekatı'nı "minyatür asker" çalışmasıyla canlandırdı

Kafkas Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Emine Erdoğan, Enver Paşa ve bazı subaylar ile asker figürlerinin yer aldığı eserlerini, harekatın 108. yılında anma etkinliklerinde sergileyecek.

Cüneyt Çelik   | 05.01.2023
Sarıkamış Harekatı'nı "minyatür asker" çalışmasıyla canlandırdı Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Kars

Kars'ta Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emine Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda yaşananları "minyatür asker" çalışmasıyla canlandırdı.

Sarıkamış Harekatı ile ilgili araştırmalarında okuduklarından etkilenen Erdoğan, vatan mücadelesi verirken çetin kış koşullarında şehit düşen askerlerin yaşadıklarını yansıtmak için çalışma yaptı.

Bir yıl araştırma yaptığı konuyu bir yıl boyunca da el emeğiyle işleyen Erdoğan, Enver Paşa ve bazı subaylar ile asker figürlerinin yer aldığı eserini, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6-8 Ocak'ta düzenlenecek harekatın 108. yılında anma etkinliklerinde sergileyecek.

Araştırma görevlisi Emine Erdoğan, AA muhabirine, Sarıkamış'ta yaşanan olayların canlandırılmasıyla ilgili 2 yıldır proje planladığını ve ilkini hayata geçirdiğini söyledi.

"Askerlerin hikayelerinden etkilenerek çalışmayı yaptım"

Sarıkamış Harekatı ile ilgili kitap, yazı ve hikayeler okuduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sarıkamış ile ilgili bir çok hikaye okudum, araştırdım hepsi birbirinden etkileyiciydi. Bunlardan bir tanesi Rus subayın anlattığı bir kahramanlık hikayesiydi. Dönemin Rus subayı savaş alanında gördüğü manzarayı tasvir ediyor. 9 askerin yan yana gözleri karşıya bakar şekilde elleri tetikte, kaskatı kesilmiş bir şekilde donduklarını, Allah'a teslim olduklarını ve yine yanında ayakta duran subaylarımızın donarak şehit olduğunu anlatan bir tasvirden etkilenerek bu tasarımı çalıştım."

Erdoğan, arşivleri inceleyerek, müzelerde bulunan dönemin askeri kıyafetlerine baktığını belirterek, "Döneme ait askeri giysileri inceledim. Giysileri üst bedene, alt bedene, ayağa ve başa giyilenler olarak tasarlayarak tamamlayıcı silah, tüfek, kurşunluk gibi parçalar ile çalıştım." ifadelerini kullandı.

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