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Kültür

Saraybosna YEE'de kentin Osmanlı idaresindeki son yıllarında günlük yaşam konuşuldu

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın, Osmanlı idaresinde kaldığı son yıllardaki (1850-1878) günlük yaşam ele alındı.

İsmail Özdemir  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Saraybosna YEE'de kentin Osmanlı idaresindeki son yıllarında günlük yaşam konuşuldu Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Saraybosna Üniversitesi Tarih Enstitüsünden Dr. Hana Younis'in akademik çalışmalarından oluşan ve "1850-1878'de Saraybosna'da Günlük Yaşam" ismiyle kitap haline de getirilen yayının tanıtımı, Dr. Younis ve Saraybosna Üniversitesi Tarih Enstitüsü Müdürü Dr. Sedat Beslija'nın katılımıyla Saraybosna YEE'de yapıldı.

Tanıtımda kitabını anlatan Younis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek lisans tezindeki konuları daha da derinleştirerek kitabı ortaya çıkardığını ve Osmanlı'nın Saraybosna'daki son dönemini ele aldığını söyledi.

Saraybosna'daki günlük yaşamı araştırdığını aktaran Younis, "Saraybosna'ya her coğrafyadan insan gelmiş ve yerleşmiş. Burası bir buluşma noktasıydı, araştırmalarda bunu net olarak görebiliyoruz. İnsanların buradaki yaşamı hem Batılı hem de Doğulu gibi." dedi.

Yaptıkları araştırmalarda şehirde geleneklerin korunarak devam ettirildiğini ifade eden Dr. Younis, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığını ve bugünlerde insanlara tuhaf gelebilecek bu durumun o dönem için normal görüldüğünü belirtti.

Şehirdeki yaşamı incelerken insanların evde ve dışarıda nasıl davranışlar gösterdikleri üzerine de araştırmalar yaptıklarını dile getiren Younis, "Şehirde yaşayan insanların hayatları ikiye ayrılıyordu. Eğlenceler, ziyaretler, ibadet gibi rutinlerini inceledik. Buradaki insanlar birbirlerinin kültürlerinden etkilenebiliyorlardı, bunlar da günlük yaşamlarına etki ediyordu." ifadesini kullandı.

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