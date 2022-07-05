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Kültür

Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" olarak bilinen tarihi mekan, ziyarete açılacak.

Rauf Maltaş   | 05.07.2022
Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa

Eyyübiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde kentte bulunan kültür varlıklarının turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

Bu kapsamda, kent merkezinin güneyinde yer alan tarihi alan, projenin tamamlanmasıyla turizmin hizmetine sunulacak.

Şehre hakim bir noktada, kayalar içerisine oyulmuş odalar, kesme taştan kemerler ve birçok duvarın bulunduğu tarihi kalıntılar, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çok büyük bir kısmı Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve kültürel alanların korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü çalışmaya destek verdiklerini belirtti.

Kuş, "Kadim şehrimizin önemli eserlerinden biri olan Nemrut'un Tahtı olarak bilinen bölgeyi turizme kazandırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüteceğimiz projemiz onaylandı, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.




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