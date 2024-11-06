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Kültür

Şanlıurfa'da kazı alanları yabancı akademisyenleri ağırladı

Şanlıurfa'da süren Dünya Neolitik Kongresi kapsamında yabancı akademisyenler, Taş Tepeler Projesi arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti.

Rauf Maltaş  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Şanlıurfa'da kazı alanları yabancı akademisyenleri ağırladı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin üçüncü gününde katılımcılar, Neolitik döneme ilişkin kazıların yapıldığı arkeolojik alanları gezdi.

Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikilitaşın bulunduğu Karahantepe'de yürütülen çalışmalara ilişkin heyete bilgi verdi.

Karul, AA muhabirine, kongre kapsamında yaklaşık bin kişiden oluşan akademisyenlerin Taş Tepeler Projesinde yer alan 7 kazı alanını ziyaret ettiğini söyledi.

Gezdikleri her kazı alanında öne çıkan eserleri yabancı akademisyenlere tanıttıklarını anlatan Karul, "Bin kişiye yakın bir grubun çalıştığı alanı gezmek oldukça zor. Ciddi bir kalabalık var, kenti doğusunda ve batısı olacak şekilde katılımcıları ikiye ayırdık. Dolayısıyla eş zamanlı olarak da ortalama 150 kişiye alanları anlatıyoruz." dedi.

Çoğu ilk kez görüyor

Karul, ziyaretçilerin alanları çok beğendiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelen meslektaşlarımızın çoğu kuşkusuz buradan haberdar olanlar olmakla birlikte çoğu Anadolu'ya, Türkiye'ye ilk kez gelen, Şanlıurfa'ya ilk kez gelen insanlar. Gördükleri eserler karşısındaki düşüncelerini bizimle paylaşıyorlar. En azından bizim etkilendiğimiz kadar burada açığa çıkan kalıntıların onları da etkilediğini görmek, onların düşüncelerini almak, bizim için çok öğretici. Diğer taraftan da ekip olarak buradayız. Bütün öğrencilerimiz buradayız. Bunları duymakta bütün ekip olarak da hepimizin gururlandırıyor."

Kongre, yarınki oturumlarla tamamlanacak.

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