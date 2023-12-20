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Kültür

Sandıklardan çıkan Anadolu'nun miras dokumaları başkentte sergileniyor

Türkiye'nin tüm illerinden yöresel dokuma örnekleri, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dokumalarımız-Miras" adıyla başkentte sergileniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Sandıklardan çıkan Anadolu'nun miras dokumaları başkentte sergileniyor Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Olgunlaşma Enstitülerinin katkılarıyla hazırlanan sergi, CSO Ada Ankara'da gezilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasına yönelik çalışmalarından ilham alınarak kurgulanan sergide, Hatay ipeği, Antep kutnu, Ankara sofu, şal şepik, ehram ve beledi gibi tüm illerin yöresel dokumalarından yapılan ürünler ile sandıklardan toplanan antika örtülerin yer aldığı yaklaşık 300 kumaş ve ürün bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Selvinaz Aydın, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarından dünyaya yayılan dokumaların yer aldığı serginin Emine Erdoğan'ın önderliğinde ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in destekleriyle oluşturulduğunu söyledi.

Aydın, "Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen açılan sergide, 81 ildeki dokumalarımızın bugün hala üretilenleri ile geçmişte üretilmiş olanları sandıklardan toplandı. Bunlarla yapılan geçmişte kullanım alanlarına yönelik yeni tasarımlar, antika örtüler, eşyalar izleyicilerle buluştu." diye konuştu.

"Herkes sandığındaki hatıralarıyla buluştu"

Serginin, açılışından itibaren yoğun ilgi gördüğünü anlatan Aydın, "Dokuma, Anadolu'daki herkesle ilgili bir şey. Herkes sandığındaki hatıralarıyla buluştu. O yüzden çok duygulu anlar yaşandı. Biz de mutlu olduk." dedi.

Aydın, serginin yarın akşam sonra ereceğini belirterek, "Sergimiz salı günü Gaziantep'teki Ticaret Fuarı'nda, 4 gün süreyle Gazianteplilerle buluşacak." ifadesini kullandı.

"Olgunlaşma Enstitülerimiz, Emine Erdoğan'ın vizyonuyla yeniden parladı"

Olgunlaşma Enstitülerinin özellikle dokuma alanında çalışmalar yaptığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma Enstitülerimiz, Emine Erdoğan'ın vizyonuyla yeniden parladı, yeniden misyonunu güncelledi diyebilirim. Dokumalarla ilgili araştırmalar onlar sayesinde yapılıyor. Şu anda tüm olgunlaşmalarımızda dokumanın ön çalışması, kök boya atölyeleri ve kumaş analiz laboratuvarları anlamında da çalışmalar yapılıyor. Olgunlaşmalar aracılığıyla yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda da dokunan kumaşların dünyaya satışı, pazarlaması ve marka değerini yükseltmesi hedefleniyor. Bu anlamda da çok kıymetli. Hanımefendiye buradan teşekkür ediyoruz."

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