Sanatın dijital hafızası İVA Sanat, 400'den fazla sanatçıyı aynı platformda buluşturuyor İVA Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın, sanatçılar için dijital dünyada var olmanın önemine işaret ederek, "Bir sanatçı eserini aynı anda farklı ülkelerden izleyicilere, koleksiyonerlere ve sanat profesyonellerine gösterebiliyor." dedi.

Aydın, sanat piyasasının kapalı yapısının dijitalleşme ile nasıl kırıldığını ve 400'den fazla sanatçının dahil olduğu bir ekosistem oluşturmaktaki vizyonunu AA muhabirine anlattı.

Sanatın fiziksel galeri duvarlarının dışına çıkarak dijital dünyada yer almasında öncü platformlardan biri olan İVA Sanat, online galerilerle sanatçı ve koleksiyoner arasındaki mesafeyi kısaltmayı amaçlıyor.

Aydın, geleneksel sanat piyasasının uzun yıllar belirli galeri ve çevreler etrafında şekillendiğinin altını çizerek, "Dijital platformlar ise bu yapıyı önemli ölçüde dönüştürmeye başladı. Online galeriler sayesinde sanat eserleri artık belirli şehirlerde ya da belirli çevrelerde dolaşan bir deneyim olmaktan çıkıp çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabiliyor." görüşlerini paylaştı.

İVA Sanat'ın, sanat eserlerini ve sanatçıları galeri ziyaretçilerinin yanı sıra internete erişimi olan herkesle buluşturmayı amaçladığını vurgulayan Aydın, "Platformumuz üzerinden sanatseverler farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini inceleyebiliyor, sanatçıların üretim süreçleri hakkında bilgi edinebiliyor ve doğrudan sanatçıların üretimleriyle temas kurabiliyor. Böylece sanat, mekansal sınırların ötesine geçerek daha erişilebilir ve demokratik bir alana taşınmış oluyor." diye konuştu.

"Sürekli genişleyen bir sanat haritası"

Seçil Aydın, fiziksel galeri ile dijital platform deneyimi arasındaki farka da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel bir galeride sanatla karşılaşmanın kendine özgü bir atmosferi var. Mekanın ışığı, eserlerin ölçeği ve izleyici ile eser arasındaki fiziksel mesafe bu deneyimi özel kılıyor. Ancak dijital platformlar da farklı bir keşif deneyimi sunuyor. Bir sanatsever fiziksel bir galeride sınırlı sayıda eseri belirli bir süre içinde görürken, dijital bir platformda çok daha geniş bir sanatçı ve eser yelpazesi arasında dolaşabiliyor. Fiziksel mekanların kendine özgü bir atmosferi olsa da dijitalin sunduğu çeşitlilik benzersiz bir keşif alanı yaratıyor. İVA Sanat’ta ziyaretçiler bir anlamda sürekli genişleyen bir sanat haritasının içinde dolaşıyor. Farklı disiplinlerden eserleri keşfedebiliyor, sanatçı profillerini inceleyebiliyor ve sanatla ilgili içeriklere ulaşabiliyorlar. Bu deneyim, fiziksel bir sergiyi bire bir taklit etmekten ziyade, izleyiciye kendi keşif rotasını oluşturabileceği daha özgür bir alan sunuyor."

400'den fazla sanatçı ve 1500'ü aşkın eser

Aydın, özellikle genç ve bağımsız sanatçıların görünürlüğünü artırmaya odaklanan İVA Sanat'ın, bugün 400'den fazla sanatçı ve 1500'ü aşkın esere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Dijital platformda yer almanın sadece satış odaklı değil dijital hafıza oluşturmak açısından da önemli olduğuna değinen Aydın, "Dijital platformlarda yer almak, sanatçılar için aslında bir tür dijital ayak izi oluşturmak anlamına geliyor. Fiziksel olarak bir atölyede, evde ya da sınırlı bir mekanda sergilenen eserlerin çoğu zaman izlenebilir bir kaydı bulunmuyor. Eserin ne zaman üretildiği, ne zaman ortaya çıktığı ya da hangi bağlamda sergilendiği çoğu zaman yalnızca sanatçının kendi çevresiyle sınırlı kalabiliyor. Ancak bir eser dijital bir platforma yüklendiği anda, o üretim dijital olarak kayıt altına alınmış oluyor." şeklinde konuştu.

Dijital ortamda sanat eserlerini sunarken en önemli konunun izleyicinin merak duygusunu canlı tutmak olduğunu vurgulayan Aydın, platformun amacının site içerisinde dolaşarak farklı sanatçılar, eserler ve içerikler keşfetmek olduğunu, bu sebeple platformda eserlerin görsellerinin yanı sıra sanat haberleri, ilham veren sanatçılar, başyapıtlar, sanat akımları, teknik rehberler ve kültür rotaları gibi farklı içerik başlıklarının da yer aldığını aktardı.

Yeni nesil içerik ve hibrit sergi modelleri

İVA Sanat Genel Koordinatörü Aydın, sanatçıların İVA Sanat'ta eserlerini sergilerken görünürlük kazanıp, iletişim platformu kurduklarına da işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sanatçılar kendi profilleri üzerinden eserlerini sergileyebiliyor, izleyiciler ve koleksiyonerlerle doğrudan temas kurabiliyor ve üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Bunun yanı sıra platformda yer alan sanat içerikleri, proje duyuruları ve editoryal paylaşımlar da sanatçıların üretimlerinin farklı bağlamlarda görünür olmasını sağlıyor. Bir sanatçı eserini aynı anda farklı ülkelerden izleyicilere, koleksiyonerlere ve sanat profesyonellerine gösterebiliyor. Bu da sanat üretiminin global ölçekte erişilebilir hale gelmesi anlamına geliyor."

Platformun büyük ilgi gören "Sanatta Hayat Var" projesine de değinen Aydın, gelecek dönemde hibrit modeller üzerine çalıştıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki dönemde hem genç sanatçıları destekleyen hem de sanatın farklı alanlarını bir araya getiren yeni sergi projeleri planlıyoruz. Bunun yanı sıra üniversitelerle birlikte yürütülecek üretim projeleri, tematik sergiler ve dijital platformla fiziksel sergi deneyimini bir araya getiren yeni formatlar üzerinde de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.