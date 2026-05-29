Sanatçı Sezen Cin Özdemir, Türk sanat müziğini yapay zekayla buluşturuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan ve Fen Fakültesi Kentsel Tasarım Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Özdemir, 2007'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Nazariyatı Bölümü'nde de eğitim aldı.

Müzik hayatına 1992'de Üsküdar Musiki Cemiyetinde başlayan Özdemir, 2001'de TRT'nin düzenlediği ses yarışmasında Marmara Bölge ve Türkiye birinciliği ödüllerine layık görüldü. 2004'te TRT İstanbul Radyosunun ses sanatçılığı sınavını kazandı.

Özdemir, ayrıca dünya genelinde Türkçe ve İngilizce yayımlanan Makam Müzik Dergisi'nin sanat yönetmenliğini yapıyor. Halen Üsküdar Musiki Cemiyetinde koro şefi, solist, öğretim görevlisi ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Özdemir, 2021'de "Kızıl Gonca", ardından "Ah Dolunay", 2022'de de "Affetmem Asla Seni" adlı tekli albüm çıkardı.

"İlk günden itibaren 'Türk müziğini daha iyi nasıl yorumlayabilirim ve geleceğe taşıyabilirim' diye düşündüm"

Uluslararası şirketteki kariyeri ile musiki hayatını eş zamanlı yürüten Sezen Cin Özdemir, 14 yaşında adım attığı Üsküdar Musiki Cemiyetinde koro şefliğine uzanan yolculuğunu ve müzikal vizyonunu AA muhabirine anlattı.

Cemiyette 27 yaşında koro şefi olan Özdemir, burasının tarihi dokusu içinde yetişmenin sorumluluk olduğunu belirterek, "Ben çekirdekten yetiştim. Şimdi bakıyorum 14 yaşındaki çocuklara gerçekten ufakmışım. Buraya geldiğim ilk gün cemiyetin tarihi dokusu, duygusu adeta üzerime yapıştı. İlk günden itibaren 'Türk müziğini daha iyi nasıl yorumlayabilirim ve geleceğe taşıyabilirim' diye düşündüm." dedi.

Türk müziğinin geleceği konusundaki endişelerin tarih boyunca her zaman var olduğuna işaret eden Özdemir, "Türk müziği yaşayacak ve en büyük sorumluluk da bizlerde. O devasa sorumluluğu her gün hissediyorum. Her gün ders bitişinde 'Bugün Türk müziği için ne yaptım?' diyerek bu binadan çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir Yeşilçam konseri vereceğimiz zaman salonun tıklım tıklım dolacağını biliriz"

Sanatçı, uluslararası firmada sürdürdüğü kariyeri ile musiki hayatı arasındaki dengeyi çocukluğundan beri korumaya çalıştığını dile getirerek, bu iki farklı dünyanın birbirini nasıl beslediğini şöyle açıkladı:

"Cağaloğlu Anadolu Lisesinden sonra İstanbul Teknik Üniversitesindekilerle arkadaşlık ediyor, sonra cemiyete gelip musikişinas arkadaşlarımla oturuyordum. Aslında bu denge çocukluktan gelişti. Şu an iş yerinde de ekiplerimize 'Değişime adapte olacağız.' diyoruz. Ben aslında o değişimle büyümüşüm. Geriye dönüp baktığımda bunun ayrımını daha iyi yapabiliyorum."

Üç yıllık aradan sonra Yusuf Nalkesen'in "Seninle Bir Sonbahar" şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıkan Özdemir, "Bu, bir Yeşilçam şarkısı. Bu dönemde müzikte de değişimler var ama Yeşilçam şarkıları her zaman bir kenarda durur. Biz, bir Yeşilçam konseri vereceğimiz zaman salonun tıklım tıklım dolacağını biliriz." diye konuştu.

Özdemir, şarkının kendisi için kişisel anlam taşıdığını söyleyerek, "Eşimle bir sonbahar mevsiminde tanışıp evlendiğimiz için şarkıyı ona ithaf ettim ve klibi evlilik yıl dönümümüzde hediye ettim. O da bana 'Çıtayı o kadar yükselttin ki ben buna karşı bir hediye bulamam.' dedi. Bu yüzden benim için çok özel bir çalışma oldu." dedi.

"Yeşilçam'ın ruhunu yansıtmaya çalıştık"

Şarkının klibinde neden yapay zekayı tercih ettiğine ilişkin Özdemir, şunları kaydetti:

"Klipte Beyoğlu'ndaki mekanları kullandık. 5-6 ay önce farklı müzik tarzlarında yapay zeka ürünü klipler görmüştüm. Klip yönetmenime böyle bir şey yapıp yapamayacağımızı sordum. O da ilk denemesi olduğunu söyledi. Böylece bir yola girdik. Yeşilçam'ın ruhunu yansıtmaya çalıştık. Açıkçası Türk müziğini geleceğe taşırken günümüze adapte etmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bu tarz yeniliklerle harmanlamak, beni kişisel olarak da çok mutlu ediyor."

Sezen Cin Özdemir, müzikal çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirterek, "Yıldırım Gürses’in hiç bilinmeyen bir şarkısı hazırda var. Onu caz altyapısıyla yorumladım. Yine yapay zeka klipleriyle devam edeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Tahminimce bu şarkının da çıkması eylülü bulur." ifadelerini kullandı.

