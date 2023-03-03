Sanatçı Refik Anadol, depremzede tasarım öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor
Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgelerindeki tasarımcı ve sanatçı adayı 100 öğrenciye, Girişimcilik Vakfı aracılığıyla hayallerini gerçekleştirme imkanı sunacaklarını söyledi.
Dubai
Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai'nin 16. Edisyonu'nda yeni projesini sanatseverlerin beğenisine sunan Anadol, son projesi "Glacier Dreams"a ve depremzedeler adına yaptığı çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Anadol, 6 Şubat'tan sonra yaşanan dönemin kendisi için de zor bir süreç olduğunu belirterek, "Özel bir çalışma için yağmur ormanlarından döndüğüm bir gece Los Angeles'ta annemin telefonuyla uyandım. Çok şükür ailemizi birinci dereceden etkileyen bir şey olmasa da tabii pek çok akrabam etkilenmişti. İlk andan itibaren hislerim bir şeyler yapmanın önemini ve aciliyetini hissettirdi. Hızlıca bir tane kripto cüzdan hesabı açtım ve yardım kampanyası başlattım. 48 saat içerisinde yaklaşık 4 milyon 300 bin lira bağış topladık." dedi.
Eşiyle birlikte yaklaşık 7 buçuk milyon lira kendi bütçesinden bağış yaptığını aktaran Anadol, "Daha sonra farklı yardım kuruluşları da kripto cüzdan açtılar ve onlar da yüksek miktarda bağış topladı zannedersem. Son olarak da bir hayalim vardı, hayali olan öğrencilere yardım etmek şeklinde. Deprem bölgesinden hayalleri olan tasarımcı, sanatçı 100 öğrenciye Girişimcilik Vakfı aracılığıyla hayallerini gerçekleştirme imkanı sunacağız." ifadelerini kullandı.
"Farklı bir şey yapmaya karar verdim"
Art Dubai'nin 16. Edisyonu'nda, İsviçre bankası Julius Baer'in sponsorluğunda görücüye çıkan son çalışması "Glacier Dreams"e ilişkin bilgi veren Anadol, Julius Baer'in Art Dubai'de "next" isimli yeni bir projeye başladığına değinerek, "Sanat, teknoloji ve bilimin kesiştiği yerlerdeki yeni hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bir program." açıklamasını yaptı.
Hans Ulrich Obrist'in küratörlüğünü üstlendiği projenin 85 milyonluk buzulların dokümantasyonuyla başladığını aktaran sanatçı, "Burada aslında farklı bir şey yapmaya karar verdim. Sadece açık kaynaklardan verileri toplayarak değil, aynı zamanda fiziksel olarak da Grönland ve Antarktika'ya gidip kişisel olarak verileri ben topluyorum. 4 haftadır oradaydım, derinlemesine araştırma yapıyoruz." diye konuştu.
Anadol, şu an 19 ülkede farklı platformlarda işlerinin mevcut olduğuna işaret ederek, bu durumun 14 yıl önce hayalini kurduğu bir gerçekliğe yolculuk olduğunu söyledi.
"Bir Türk olarak dünyada alanın öncüsü olmak tabii ki büyük bir gurur veriyor"
Son 9 yıldır projelerini 15 kişilik bir ekiple birlikte ürettiklerini dile getiren Anadol, şunları kaydetti:
"Bir Türk olarak dünyada alanın öncüsü olmak tabii ki büyük bir gurur veriyor ama aynı zamanda sorumluluk da getiriyor. Eğer hayatta bazı şeyleri farklı, yeni veya ilk yapıyorsanız her zaman hayatın değişmesini istemeyenlerle mücadele etmek durumunda kalırsınız. Bu kişiler veya yapılarla karşılaştıkça o an kendinizi değil arkanızdan gelen nesilleri düşünüyorsunuz."
Refik Anadol, New York'taki The Museum of Modern Art'taki (MoMA) sergisine de değinerek, bu müzede yer almanın muazzam bir deneyim olduğunu ifade etti.
2 yıldır küratörlerle çalıştıklarını aktaran Anadol, sergiye dair değerlendirmelere ilişkin de "24 tane olumlu, ilgi çeken, derinliği olan yazı ile 2 tane de kötü yazı aldık. Aslında o kötü olan sığ yazı işte bize bu yeniliğe karşı olup kapıları tutan insanları gösteriyor. Instagram hesabına giremeyen bir insanın 8 dakikada yapay zekayı yorumlamasını beklemek doğru olmazdı." açıklamasını yaptı.
Uluslararası sanat dünyasının en önemli fuarlarından Art Dubai'de bu yıl 43 ülkeden 130'dan fazla galeri yer aldı. Fuara bu yıl Türkiye'den de 5 galeri katıldı.
Fuarın Contemporary bölümünde ise Türkiye'den Zilberman Gallery, x-ist, Pilevneli, Dirimart ve Sanatorium eserlerini sergiliyor.
Madinat Jumeirah'da gerçekleştirilen fuar, 5 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.