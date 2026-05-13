Sanatçı Nevzat Yıldırım'ın "Gök Kubbe" sergisi sanatseverlerle buluştu

Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde açılan sergide, Yıldırım'ın İstanbul'un ikonik siluetini oluşturan tarihi camileri ve kubbeleri fotoğrafladığı eserler yer alıyor.

Serginin açılış törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü ile kültür sanat ve akademi dünyasından pek çok isim katıldı.

Açılışta konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, sanatın medeniyet birikimini geleceğe taşıyan en temel unsur olduğunu söyledi.

Yıldız Holding'in her zaman "mutlu et mutlu ol" anlayışında olduğunu ifade eden Tütüncü, "'Gök Kubbe' sergisi, İstanbul'un tarihi camileri ve kubbeleri üzerinden şehrin hafızasını sanatın imkanlarıyla görünür kılıyor. Yıldırım'ın objektifinden İstanbul, ışığın, zamanın ve mekanın iç içe geçtiği özgün bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan eserler, bizleri bu kültürel ve tarihi mirasa dair yeniden düşünmeye davet ediyor." dedi.

"Kubbeleri, optik ve düşünsel düzlemde zamansız bir sanat formuna dönüştürmeyi amaçladım"

Nevzat Yıldırım ise açılışta İstanbul'un kubbelerinin Osmanlı'dan bugüne uzanan çok katmanlı bir medeniyet hafızasının izlerini taşıdığını aktardı.

Kubbelerin "paylaşılan bir gökyüzü" fikrinin somutlaşmış hali olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bu yönüyle İstanbul'un kubbeleri, geçmiş ile bugün arasında kurulan görsel ve düşünsel köprülerin belki de en güçlü imgelerindendir." diye konuştu.

"Gök Kubbe" projesini mekan temsili ile İstanbul sevgisi arasında konumlanan bir fotoğraf dizisi olarak tanımlayan Yıldırım, "Bu çalışmada, İstanbul'un kent siluetinin en ikonik mimari formları olan kubbeleri, fotoğrafın kendi diliyle optik ve düşünsel düzlemde zamansız bir sanat formuna dönüştürmeyi amaçladım." dedi.

Sanatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise İstanbul'un yüzyıllara dayanan hikayesinde kubbelerin şehrin "alametifarikası" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Farklı yüzyıllarda, farklı düşünceden, farklı inançtan, farklı kültürden insanları aynı çatı altında toplayan kubbe formlarını estetik açıdan fotoğrafın kendi diliyle üst üste çekim tekniğiyle anlatmaya çalıştım. Bu kubbeler insanları bir araya getiriyor ve birleştiriyor. Bütün dünyevi düşüncelerden, hırslardan, başka türlü duygulardan ayrıştırıyor. Yani aslında insan kendini kubbe formu altında belki de yeniden bulmuş oluyor.”

Sergide, İstanbul'un en önemli selatin camilerine yer verdiğini dile getiren Nevzat Yıldırım, fotoğraflardaki kubbe formlarının rastlantısal değil, belirli bir estetik kurgu ve matematiksel hesaplama doğrultusunda üretildiğini ifade etti.

Fotoğrafın temel dilinin ışık olduğuna dikkat çeken Yıldırım, her bir eserin üst üste çekim tekniğiyle oluşturulduğunu vurguladı.

Eserleri genç yaştan itibaren ABD, Boston Güzel Sanatlar Müzesi gibi uluslararası modern sanat koleksiyonlarına giren Yıldırım'ın doktora eğitimi sonrası ortaya koyduğu seçki, İstanbul'un çok katmanlı hafızasını fotoğrafın kendi diliyle aktarıyor.

Sergi, 26 Temmuz'a kadar 09.00-17.00 saatleri arasında randevu alınarak Yıldız Holding Seminer Salonu'nda ziyarete açık olacak.