Dolar
17.88
Euro
18.25
Altın
1,759.10
ETH/USDT
1,683.70
BTC/USDT
23,724.00
BIST 100
2,572.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da Murat Bardakçı Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Kültür

Sanatçı İlhan İrem'in cenazesi yarın toprağa verilecek

Hilal Uştuk   | 29.07.2022
Sanatçı İlhan İrem'in cenazesi yarın toprağa verilecek

İstanbul

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem'in cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.

İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 12.00'de düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi, buradaki törenden sonra Bebek Camisi'ne götürülecek.

Burada kılınacak cenaze namazının ardından İlhan İrem'in cenazesi, vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 67 yaşında hayatını kaybetmişti.

İlhan İrem'in, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını da vasiyet ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde hafta sonu ulaşım tek şeritten sağlanacak
Bakan Kurum: Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız
Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti
Marmara'dan 2 futbol sahası büyüklüğünde "hayalet ağ" çıkarıldı

Benzer haberler

Sanatçı İlhan İrem'in cenazesi yarın toprağa verilecek

Sanatçı İlhan İrem'in cenazesi yarın toprağa verilecek

Sanatçı İlhan İrem 67 yaşında vefat etti

Her yıl 1 milyonu aşkın kişi viral hepatitlere bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor

Rasim Özdenören'in vefatı edebiyat ve sanat dünyasını yasa boğdu

Rasim Özdenören'in vefatı edebiyat ve sanat dünyasını yasa boğdu
Usta yazar Rasim Özdenören vefat etti

Usta yazar Rasim Özdenören vefat etti
İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet