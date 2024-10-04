Dolar
34.26
Euro
37.60
Altın
2,649.22
ETH/USDT
2,385.70
BTC/USDT
61,533.00
BIST 100
8,948.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde konuşuyor
logo
Kültür

Sanatçı Alaattin Akbulut'un "Voyage II" resim sergisi açıldı

Ressam Alaattin Akbulut'un doğa ve manzara soyutlamalı kompozisyonlarından oluşturduğu "Voyage II" resim sergisi, The Best Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Sanatçı Alaattin Akbulut'un "Voyage II" resim sergisi açıldı

İstanbul

Galeriden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Ekrem Yalçındağ'ın üstlendiği sergide, sanatçının resimlerinden geniş bir seçki yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçındağ, sanatçı Akbulut ile üniversitede birlikte öğrenim gördüklerini belirterek, "Alaattin'in başından beri yapabilme ve ifade edebilmeyi önemsediğine tanık oldum. 10 yıldır özellikle portre yapmanın hazzına kapıldı. Ressamların resimlerini özellikle yaptı. Çünkü ressamların ressamı olmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, Alaattin Akbulut'un son 5 yıldır yeni bir konu oluşturduğunu aktararak, "Tutulma Avcıları fotoğrafçı grubuyla dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat etti ve profesyonel olarak güneş tutulmalarını fotoğraflayarak, geçici, saniyelik, anlık bu evren olayını kaydederken kamerasını o bölgelerin, deyim yerindeyse vahşi doğasına yönlendirdi. Kalıcı imgelerden bir arşiv oluşturdu. Bu arşiv hem belleksel hem de imgesel olarak Alaattin'in resimlerinin altyapısını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında yeni dava görülmeye başlandı
Bartın'da vahşi depolama alanının dolması nedeniyle yola dökülen çöpler kaldırılıyor

Benzer haberler

Sanatçı Alaattin Akbulut'un "Voyage II" resim sergisi açıldı

Sanatçı Alaattin Akbulut'un "Voyage II" resim sergisi açıldı

Yahya Kemal Beyatlı'nın elçilik yıllarına ait fotoğraf ve belgeler sanatseverlerle buluştu

Gazi şehir Kars, 170 yıl sonra kahramanlık madalyalarıyla buluştu

Viyana'da Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ve sanatı buluşturduğu eserler sergilendi

Viyana'da Türk ve Azerbaycanlı sanatçıların yapay zeka ve sanatı buluşturduğu eserler sergilendi
"Kıyının Getirdikleri" sergisi MeshRu İstanbul'da sanatseverle buluştu

"Kıyının Getirdikleri" sergisi MeshRu İstanbul'da sanatseverle buluştu
Azerbaycanlı ressamın Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak

Azerbaycanlı ressamın Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet