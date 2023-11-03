Sanat merkezine dönüştürülen Mamak'taki tarihi tünelin açılışı yapıldı
Tarihi dokusu korunan Şafaktepe Tüneli, Mamak Belediyesince restore edilerek, fuaye ve sergi alanlarından oluşan sanat merkezine dönüştürüldü.
Ankara
Mamak'taki Osmanlı döneminde dekovil hattı olarak kullanılan atıl durumdaki Şafaktepe Tüneli, sanat merkezine dönüştürüldü.
Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tünel Sanat Merkezi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Belediye Başkanı Murat Köse'nin de katılımıyla yapıldı.
Cumhuriyet'ten Anadolu'ya 100. Yıl Sergisi ve konserle gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Köse, "Bugüne kadar tarihi dokusu korunan tüneli, Mamak Belediyesi olarak hem koruyarak hem de bu tarihi atmosferine uygun olarak restore ederek sanat merkezine dönüştürdük." ifadesini kullandı.
Tünel Sanat Merkezi'nin fuaye, sergi alanlarından ve sanat sergisinden oluştuğunu aktaran Köse, "Biz halka hizmeti Hakk'a hizmet olduğuna inanan, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine bağlı, şehri imar ederken gönülleri de imar etmeyi önemseyen bir gelenekten geliyoruz. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini güzel Mamak'ımızda inşa ediyoruz." sözlerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.