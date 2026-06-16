Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) işbirliğiyle düzenlenen "ESEV'le Sanat Gazze'ye Umut" festivalinden elde edilecek tüm gelir, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilere protez sağlanması amacıyla kullanılacak.

Sanat eserlerinin geliri Gazzeli sivillere protez umudu olacak Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) işbirliğiyle düzenlenen "ESEV'le Sanat Gazze'ye Umut" festivalinden elde edilecek tüm gelir, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilere protez sağlanması amacıyla kullanılacak.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki organizasyon, "Engelsiz Gazze" projesi ve "Zulmü Fırçala" ekibinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

ESEV Kapanış Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, resim, ebru, kaligrafi, hat, tezhip ve geleneksel el sanatları disiplinlerinden birçok özel eser sanatseverlerin ve hayırseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sanatın iyileştirici gücü Filistinliler için seferber edildi

Uluslararası Doktorlar Derneğinin savaş mağduru siviller için yürüttüğü "Engelsiz Gazze" projesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen festivalde ziyaretçiler, sergilenen sanat eserlerini satın alarak veya alanda düzenlenen uygulamalı sanat atölyelerine katılarak projeye maddi katkı sağlayabiliyor.

Alanda yürütülen "Gazze İçin Protez Seferberliği" kapsamında toplanan bağışların tamamı, saldırılar nedeniyle kollarını veya bacaklarını kaybeden Gazzeli çocukların ve yetişkinlerin ortez-protez ile rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için dernek tarafından bölgeye ulaştırılacak.

Dayanışmanın ve umudun bir parçası olmak isteyen vatandaşlar, festivali ve sergi alanını 21 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.