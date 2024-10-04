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Kültür

Salda semaları TÜRSAB organizasyonundaki sıcak hava balonlarıyla süslendi

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Salda Gölü'nün bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Gökyüzündeki sıcak hava balonlarının artmasıyla oluşan görsel şölen, Salda Gölü'nün muhteşem güzelliğinin çok daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacaktır." dedi.

Muhammet Fatih Kabasakal  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Salda semaları TÜRSAB organizasyonundaki sıcak hava balonlarıyla süslendi

Burdur

Türkiye'nin turizm alanında sunduğu ürün çeşitliliğini artırmak, turizmin ülke geneline ve 12 aya yayılmasını sağlamak amacıyla Turizm Yüzyılı projesini başlatan TÜRSAB, Salda Gölü üzerinde geniş katılımlı bir balon turu organizasyonu gerçekleştirdi.

Etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Burdur Yeşilova Belediyesi Başkanı Okan Kurd, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu ve İhtisas Başkanları, köşe yazarları, sanatçılar, akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi ve basın mensupları katıldı.

Organizasyon kapsamında toplamda 138 kişi, 23 sıcak hava balonu ile Salda Gölü üzerinde 1400 metre irtifaya kadar yükselirken sıcak hava balonları, kartpostallık görüntüler oluşturdu ve Salda Gölü'nün muhteşem manzarası bu kez havadan görüntülendi.

"Harcama potansiyeli yüksek turistleri farklı destinasyonlara çekmeyi hedefliyoruz"

Etkinlikte konuşan Bağlıkaya, Turizm Yüzyılı kapsamındaki en önemli hedeflerden birinin harcama potansiyeli yüksek turistleri Türkiye'nin farklı destinasyonlarına çekmek olduğunu ve bu kapsamda katma değerli turizm ürünlerini yeni destinasyonlarda ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

Bağlıkaya, "Salda Gölü zaten başlı başına bir doğa harikası. Gökyüzündeki sıcak hava balonlarının artmasıyla oluşan görsel şölen, Salda Gölü'nün muhteşem güzelliğinin çok daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Seyahat acentelerinin turizm için önemine dikkati çeken Bağlıkaya, bir destinasyonun ne kadar çekici olursa olsun ürün haline getirilip insanlarla buluşturulamaması durumunda gerçek değerini bulamayacağını dile getirdi.

Bağlıkaya, "Turizm unsurlarının satılabilir ürün haline getirilmesi ve tüketicisine ulaşması ancak ve mutlaka seyahat acenteleri eliyle olur. Bu bakımdan Burdur'un turizmdeki gerçek değerini bulması için seyahat acentelerinin yapacağı çalışmalara öncülük yapmak amacıyla bu balon turunu organize ettik. Hem bu ürünü daha çok seyahat acentemiz tanısın hem de bir ürün olarak misafirlerine sunsun istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRSAB Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği, balon turu organizasyonun ardından Kibyra ve Sagalassos Antik Kenti gezisiyle devam etti. Söz konusu geziler sırasında Kibyra Antik Kenti'nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hazırlanan "Ticari Diplomasi" dersinde DEİK Başkanı Nail Olpak öğrencilerle deneyim ve birikimlerini paylaşırken TÜRSAB heyeti de dinleyici olarak bu özel derse katılım sağladı.

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