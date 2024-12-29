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Kültür

Saint-Louis 24. Fanal Festivali'nde sokak defilesi düzenlendi

Senegal'in Saint-Louis kentinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Fanal Festivali kapsamında ünlü modacı Oumy Sy'nin tasarımları modaseverlerle buluştu.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Saint-Louis 24. Fanal Festivali'nde sokak defilesi düzenlendi Fotoğraf: Cem Özdel - AA

Saint-Louis

Başkent Dakar'a 250 kilometre mesafede bulunan Saint-Louis'de, 24. Fanal Festivali kapsamında Senegalli ünlü tasarımcı Sy, Baye Ndar Meydanı'nda sokak defilesi düzenledi.

Touareg kültürüne ait aksesuarların bolca kullanıldığı defile izleyiciler tarafından beğenildi.

Fransa sömürge döneminde 1895'ten 1902'ye kadar Fransız Batı Afrika'sının (AOF) siyasi başkenti, 1957'ye kadar da Senegal ve Moritanya'nın başkenti olarak kabul edilen Saint-Louis'de hala kolonyal dönemden kalma bazı geleneklere rastlanıyor.

Yıl sonunda,"fanal" ismi verilen, insan boyunu aşan rengarenk ışıklı fenerlerin halk eşliğinde Saint-Louis sokaklarında dolaştırılması da bu geleneklerin başında geliyor.

Tarihi 18. yüzyıla dayanan bu gelenek son 24 yıldır da festival olarak kutlanıyor.

Çeşitli defileler, konserler ve kültürel aktivitelerin yapıldığı festivalde fanallar 30 Aralık'ta sokağa çıkacak.

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