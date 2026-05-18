"Şah, ne kuvvet ile geldik Bağdad'a?" konseri, Karaköy Palas'ta dinleyiciyle buluştu Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı kapsamında desteklenen "Ensemble Rûm", Karaköy Palas'ta "Şah, ne kuvvet ile geldik Bağdad'a?" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

"Mümkün" sergisi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen dinletide, 4. Murad döneminde gerçekleşen Bağdat Seferi, dönemin tarihi metinleri ve besteleri üzerinden müzikal bir anlatımla ele alındı.

Kendi tarihi icra yaklaşımıyla Osmanlı erken dönem müziği icra eden "Ensemble Rûm" topluluğunun sanat yönetmeni Hasan Baran Fırat, konser öncesinde yaptığı konuşmada projenin çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Fırat, konsere ilişkin "Tematik olarak bugün dinleyeceğiniz IV. Murad'ın Bağdat Seferi hikayesini hazırladığımız kitapçıkta özetlemeye çalıştık. Bu seferin müzikal özetini bu kitapçıktan takip edebilir, aynı zamanda yansıtacağımız slaytlardan da izleyebilirsiniz." dedi.

"10 enstrümanı yeniden hayata geçirdik"

Projenin bir erken dönem Osmanlı Türk müziği projesi olduğunu vurgulayan Fırat, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, Avrupa'da 1990'lı yıllarda tarihsel icra olarak yaygınlaşan barok ve rönesans müziklerinin aslında Türk müziğine bir uygulamasıdır. Biz yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı getirmeye çabalıyoruz. Bu çabamıza KÜME Vakfı destek oldu ve büyük bir maddi, manevi imkan sağlayarak dönemin enstrümanlarını rekonstrükte (yeniden üretme) etmemize olanak tanıdılar. Yaklaşık 10 enstrümanı yeniden hayata geçirdik."

İcralarında döneme ait, aslına uygun olarak yeniden üretilmiş tarihi enstrümanları kullanan Ensemble Rûm, klasik eserleri tarihsel bağlamı ve ruhu içinde bugüne taşıyarak dinleyicilere dönemin atmosferini yaşattı. Konser esnasında dinleyicilere tarihi enstrümanlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Dönemin öne çıkan eserleri seslendirildi

Geniş bir icracı kadrosuna sahip olan konserde, Hasan Baran Fırat'ın yanı sıra nakkare, def ve bendirde Enes Durceylan, ud, tanbur ve çöğürde Hasan Kiriş, vokal ve defte Eray Cinpir, vokal ve çeganede M. Enes Üstün, neyde Avni Özaydın, şeşhanede Murat Yerden, zurna, nefir ve kavalda Murat Tırnak, zurnada Ünal Yürük, şahrudda Muhammet Salih Yıldırım, davul, def ve bendirde Mevlüt Gökhan Başin, santurda Bita Bahramian, kanunda Zeynep Yıldız Abbasoğlu, kemançede Nessim Issa Enver, nefir ve boruda Oğuzcan Bilgin ile Emre Kadıoğlu sahne aldı.

İki bölümden oluşan konserde "Peşrev-i Tabakat Benefşezar", "Türki Beray-ı Seyrangah-ı Hazret-i Eyyüb", "Muhayyer Peşrev", "Fathnama-ye Baghdad Tasnif", "İlahi Sultan Murad İlan Tab-ı (Uyan ey gözlerim gafletten uyan)", "Türki Beray-ı Sefer-i Bağdad (İslam 'askeriyiz gaza kasduna)" ve "Türki (Aceb ne diyardan uçub gelürsüz)" gibi döneme ait öne çıkan eserler seslendirildi.