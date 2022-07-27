Dolar
17.90
Euro
18.28
Altın
1,736.65
ETH/USDT
1,591.50
BTC/USDT
22,767.00
BIST 100
2,544.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunuyor
logo
Kültür

Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "maniye" domatesi için coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

Ahmet Özler   | 27.07.2022
Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Karabük

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentle özdeşleşmiş ve "ata tohumu" ürünlerinin başında gelen maniye domatesinin coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Safranbolu'da yetiştirilen domateslere "maniye" dendiğinin altının çizildiği açıklamada, maniye domatesinin, etli ve dolgun yapısı, ince kabuklu, bol sulu oluşu ve damaklardan dinmeyen muhteşem tadıyla Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğu ifade edildi.

Maniye domatesinin tohumlarının korunması, yetiştiriciliğinin devamlılığı, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli çalışmaların yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar kapsamında Safranbolu Kaymakamlığımız öncülüğünde, il müdürlüğümüz teknik ekibi çalışmalarıyla, Safranbolu maniye domatesi coğrafi işaret tescil süreci tamamlanmış olup, tescili almaya hak kazanmıştır. Safranbolu ilçemizin eşsiz tarihi ve kültürel mirasının yanında bölgemizi tarımsal ürünleriyle de korumayı ve gelecek nesillere taşımayı misyon edinerek çıktığımız bu yolda yine tescil için çavuş üzümü ilan aşamasında olup, Yenice ıhlamur balının başvuru çalışmaları ise devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama
TAV yılın ilk yarısında 29,9 milyon yolcuya hizmet verdi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti

Benzer haberler

Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet