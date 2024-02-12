Dolar
30.72
Euro
33.15
Altın
2,021.01
ETH/USDT
2,625.60
BTC/USDT
49,843.00
BIST 100
9,174.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Riyad'da düzenlenen "Tuwaiq Heykel 2024" sergisi kapılarını açtı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Doç. Canan Sönmezdağ Zöngür, "Taşın Dansı" eseriyle sergiye katıldı.

Ubeydullah Erdoğan  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Riyad'da düzenlenen "Tuwaiq Heykel 2024" sergisi kapılarını açtı

İstanbul

5. Tuwaiq Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun ardından açılan Tuwaiq Heykel 2024 sergisi, Riyad'da sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl “Hareketlerin Boyutları” konusunu ele alan ve 80 ülkeden 650’den fazla projenin başvurduğu sempozyuma, ilk 30'a giren sanatçılar davet edildi.

Riyad Sanat tarafından organize edilen etkinlikte Türkiye’yi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Doç. Canan Sönmezdağ Zöngür temsil etti.

Sempozyuma katılan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, 22 günde tamamladığı "Taşın Dansı" projesi ile etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Zöngür, 310x140x120 santimetre boyutlarındaki granit eserinin, serginin ardından Riyad’da kamusal alanlardan birine yerleştirileceğini vurgulayarak, bu büyük etkinlikte Türkiye'yi temsil ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Riyad şehrinin sanatsal dönüşümüne de değinen sanatçı, şunları kaydetti:

"Sanata bu derece destek ve önem vermeleri beni çok şaşırttı ve sevindirdi. Şehirde sanat galerileri, müzeler ve 'art residency' programlarının olması, sanatla ilgili panel ve etkinlikler düzenlenmesi, ayrıca dünya çapında önemli küratörlerle çalışmaları, edindiğim olumlu izlenimler arasında yer aldı. Riyad şehrinde son derece kibar, konuksever insanlarla karşılaştığımı belirtmekte de yarar görüyorum."

Sergi 24 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 112. sayısını yayımladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'in Refah kentine saldırılarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya canlı bağlantıdaki "o an"ı sordu

Benzer haberler

Riyad'da düzenlenen "Tuwaiq Heykel 2024" sergisi kapılarını açtı

Riyad'da düzenlenen "Tuwaiq Heykel 2024" sergisi kapılarını açtı

Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Arap dışişleri bakanlarından "Gazze'de derhal ateşkes" çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, savaşın gölgesinde "Gazze'den 100 tablo" sergisi düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, savaşın gölgesinde "Gazze'den 100 tablo" sergisi düzenlendi
"Gülmekten Kendine Dön" sergisi mizahın önemine atıfta bulunuyor

"Gülmekten Kendine Dön" sergisi mizahın önemine atıfta bulunuyor
AA'nın "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Uşak'ta açıldı

AA'nın "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Uşak'ta açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet