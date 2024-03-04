Ressam Talip Keser'in "Surç-i Lisan" sergisi ABD'de açıldı
Ressam Talip Keser'in "Surç-i Lisan" adını verdiği ikinci kişisel sergisi, ABD New Jersey GB Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Galeriden yapılan açıklamaya göre, Keser, jestüel fırça ve yoğun boya kitleleriyle kompozisyonlar kuruyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keser, resim yaparken bilinçaltındaki düşüncelerini aktarmaya çalıştığını belirterek, "İzleyicinin de bunu kendi bakış açısından hissetmesine yardımcı olmak, eserlerimin her bakan gözde farklı bir anlama kavuşarak kendi varlığını hep diri tutmasını sağlamak istiyorum. Eserlerimi dünya ile buluşturmak ve soyut sanat olarak bizler de varız demek bu sergideki önceliğim. Dünya olarak çok zor bir dönemden geçerken, tüm sorunlara ışık tutabilecek ortak bir dil olan sanatın sınırları kaldırmasına çok daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Toplam 14 parçalık esere ev sahipliği yapan sergi, ay sonuna kadar açık kalacak.
Talip Keser hakkında
Ressam Keser, 1990'da Uşak'ta doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra çok sayıda karma sergiye katıldı.
İlk kişisel sergisini 2018'de Nişart Galeri'de açan Keser, Türkiye ve dünyada önemli sergiler ile sanat fuarlarında eserleriyle yer aldı. 8 yaşından beri resim yapan Keser, halen Uşak'ın Kızılcasöğüt kasabasındaki çatı katındaki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.