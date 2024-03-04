Dolar
31.52
Euro
34.24
Altın
2,100.22
ETH/USDT
3,557.10
BTC/USDT
66,300.00
BIST 100
8,921.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Ressam Talip Keser'in "Surç-i Lisan" sergisi ABD'de açıldı

Ressam Talip Keser'in "Surç-i Lisan" adını verdiği ikinci kişisel sergisi, ABD New Jersey GB Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Ressam Talip Keser'in "Surç-i Lisan" sergisi ABD'de açıldı

İstanbul

Galeriden yapılan açıklamaya göre, Keser, jestüel fırça ve yoğun boya kitleleriyle kompozisyonlar kuruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keser, resim yaparken bilinçaltındaki düşüncelerini aktarmaya çalıştığını belirterek, "İzleyicinin de bunu kendi bakış açısından hissetmesine yardımcı olmak, eserlerimin her bakan gözde farklı bir anlama kavuşarak kendi varlığını hep diri tutmasını sağlamak istiyorum. Eserlerimi dünya ile buluşturmak ve soyut sanat olarak bizler de varız demek bu sergideki önceliğim. Dünya olarak çok zor bir dönemden geçerken, tüm sorunlara ışık tutabilecek ortak bir dil olan sanatın sınırları kaldırmasına çok daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Toplam 14 parçalık esere ev sahipliği yapan sergi, ay sonuna kadar açık kalacak.

Talip Keser hakkında

Ressam Keser, 1990'da Uşak'ta doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra çok sayıda karma sergiye katıldı.

İlk kişisel sergisini 2018'de Nişart Galeri'de açan Keser, Türkiye ve dünyada önemli sergiler ile sanat fuarlarında eserleriyle yer aldı. 8 yaşından beri resim yapan Keser, halen Uşak'ın Kızılcasöğüt kasabasındaki çatı katındaki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erbaş: Kur'an ve sünnet bizim ana kaynaklarımız ama bunun yanında aktüel bilgiyi ve dünyayı takip edin
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 16 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal'ın "Zamansız" sergisi açıldı

Resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal'ın "Zamansız" sergisi açıldı

Ressam Talip Keser'in "Surç-i Lisan" sergisi ABD'de açıldı

Mevlana'ya dair çok sergilenmeyen ve bilinmeyen eserler Sultanahmet'te sanatseverlerle buluşuyor

"Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi" Diyarbakır'da açıldı

"Diyarbakırlı Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi" Diyarbakır'da açıldı
Ayşegül Ekin Odabaşı'nın "Renkli Renksiz" sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Ayşegül Ekin Odabaşı'nın "Renkli Renksiz" sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu
Görme engelli resim tutkunu kabartma tekniğiyle tablolar yapıyor

Görme engelli resim tutkunu kabartma tekniğiyle tablolar yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet