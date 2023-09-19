Dolar
27.03
Euro
28.94
Altın
1,935.55
ETH/USDT
1,645.10
BTC/USDT
27,129.00
BIST 100
7,684.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılacak Devlet ve Hükümet Başkanlarını Birleşmiş Milletler binasında karşılıyor
logo
Kültür

Ressam Ömer Onay'ın "Noktrün" sergisi 24 Eylül'e kadar görülebilecek

Ressam Ömer Onay'ın "Noktrün" adlı kişisel sergisi Kadıköy'de sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Ressam Ömer Onay'ın "Noktrün" sergisi 24 Eylül'e kadar görülebilecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sanatçının Türk sanatının köklü motiflerinden esinlenerek hazırladığı Noktrün serisinin yer aldığı sergi, 24 Eylül'e kadar Page Cafe Gallery'de görülebilecek.

Sanatçı, geleneksel formları, grafik niteliği ağır basan farklı bir estetik duyarlıkla yeniden yorumlayıp, kompoze ederek tuvale aktardı.

Sanatçının tuval üzerine akrilik çalışmaları, "Balbal", "Gök Klan","Göl Klan", "Budun" ve "Düğüm" adlı eserleri sergide görülebilecek.

Onay'ın "Göl Klan" adlı eserinden elde edilecek gelir, deprem bölgelerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden yüksek Öğrenim Öğrenci Yurduna bağışlanacak.

Ömer Onay kimdir ?

Ressam Ömer Onay, 1958'de Trabzon'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 1984'te mezun olan sanatçı, uzun yıllar grafiker ve sanat yönetmeni olarak görev yaptı.

Onay, 1990-2009'da kendi kurduğu reklam ajansını yönetti. Sanatçı 2005'ten itibaren resim çalışmalarına ağırlık vererek, Noktürn serisindeki eserlerini hayata geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi" sonuçlandı
Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışma başlatıldı
Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nden "Gaziler Günü"nde Anıtkabir'e ziyaret
Gri kategoride aranan terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü

Benzer haberler

Ressam Ömer Onay'ın "Noktrün" sergisi 24 Eylül'e kadar görülebilecek

Ressam Ömer Onay'ın "Noktrün" sergisi 24 Eylül'e kadar görülebilecek

Süleyman Saim Tekcan'ın "At'Nağme" sergisi Fatih'te açılacak

"Başka" sergisinde ebrunun farklı formları izlenime sunuldu

Hollanda'da tarihi Türk tamgalarının tanıtıldığı sergi düzenlendi

Hollanda'da tarihi Türk tamgalarının tanıtıldığı sergi düzenlendi
Devrim Erbil'in "Seçmeler" sergisi ziyarete açıldı

Devrim Erbil'in "Seçmeler" sergisi ziyarete açıldı
Pera Müzesi yeni sezonda 2 sergiye ev sahipliği yapacak

Pera Müzesi yeni sezonda 2 sergiye ev sahipliği yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet