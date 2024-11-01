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Kültür

Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi başkentte açıldı

Ressam Memik Kibarkaya'nın parmaklarıyla çizdiği resimlerden oluşan "Parmak İzlerim" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi başkentte açıldı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Kuğulu Sanat Galerisi'nde açılan sergide sanatçının 35 çalışması bulunuyor.

Fırça, spatula gibi malzemeler kullanmayan ve resimlerini parmaklarıyla yapan Kibarkaya, genellikle resimlerinde Anadolu'nun doğası ve insanını işliyor.

Sergi 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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