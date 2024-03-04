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Kültür

Resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal'ın "Zamansız" sergisi açıldı

Resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal'ın, yağlı boya tablolarından ve heykellerinden oluşan yeni sergisi "Zamansız/Timeless", Red Rouge Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal'ın "Zamansız" sergisi açıldı

İstanbul

Galeriden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Derya Aydoğan'ın üstlendiği sergi, sanatçının insanın enerji düzeylerine göndermeler yapan siluet eserlerden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Bal, sergideki çalışmalarına dair "Bir olay, bir nesne, bir başlangıç noktası yoksa şimdi de yoktur. Şimdi yoksa geçmiş ve gelecek de olamaz. Öyleyse hiçbir şeyin olmadığı yerde zaman da yoktur. Biz varsak zaman var." ifadelerini kullandı.

Galerinin kurucusu Ayşe Aslı Akkülah ise, "Mevcut sanat ortamının bir eleştirisi niteliğini taşıyan Red Rouge Art Galeri'nin açılışı kapsamındaki sergilerden biri olan Adviye Bal'ın bu sergisi, bizim de vizyonumuzu açık eden bir ifade dilini oluşturuyor." görüşünü paylaştı.

İzleyicilere renkler ve figürler arasında bir yolculuk sunmayı amaçlayan sergi, 23 Mart'a kadar görülebilecek.

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