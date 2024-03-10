Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
69,602.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Rabih Abou Khalil Grubu, şarkıcı Elina Duni eşliğinde İstanbul'da konser verdi

Lübnanlı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil'in Alman ve Fransız edebiyatından şiirleri besteleyerek oluşturduğu son projesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Rabih Abou Khalil Grubu, şarkıcı Elina Duni eşliğinde İstanbul'da konser verdi Fotoğraf: Ubeydullah Erdoğan/AA

İstanbul

Davulda Amerikalı Jarrod Cagwin ve kemanda Polak Mateusz Smoczynski'den oluşan Abuo Khalil'in uluslararası grubu, Arnavut caz sanatçısı ve vokalist Elina Duni eşliğinde sahne aldı.

Eserlerden birinin Gazze'ye hediye edildiği konser, 1,5 saat sürerken aşk, savaş gibi temaları işleyen Fransızca ve Almanca şiirler yorumlandı.

Konser sonrası AA muhabirine konuşan Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatına olan ilgisinden değinirken eserlerin oluşma süreciyle ilgili "Her zaman Alman şiirleri okumayı severdim, her zaman hayalimdi. Kovid salgını döneminde 'neden yazmaya başlamıyorum ki' dedim ve 60, 70 şarkı yazana kadar duramadım." dedi.

Almanca ve Fransızca şarkı bestelemenin ve besteleri yorumlamanın zorluğu üzerine de konuşan Khalil, solist Elina Duni için "Elina 5 dil biliyor ben de 6 dil biliyorum. Bu açıdan çok benzer bir kafa yapısına sahibiz." diye konuştu.

"Türkiye'de evde gibi hissediyorum"

Bir ud sanatçısı olarak Türkiye'de konser vermekten çok hoşlandığını belirten Abou Khalil, Türk seyircisi hakkındaki düşüncelerini "Türk seyircisi için çalmak bana kolay geliyor. Çünkü onların beni anladığını hissediyorum. Türkiye'de çalmak, İsveç'te veya başka bir yerde çalmaktan daha kolay geliyor bana." değerlendirmesini yaptı.

Khalil, Gazze'deki insanlık dramına ilişkin de Filistinlilerin yaşadıklarının siyasi bir sorun değil, insanlık sorunu olduğunu ve dünyanın bu konu hakkında hemfikir olmayışına şaşırdığını söyleyerek, "Oradakiler Müslüman Filistinliler olduğu için sorun olmuyor. Eğer Hıristiyan olsalardı böyle olmazdı. Bugün Gazze'de olan şey en saf haliyle ırkçılık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 senedir gece gündüz çalışan bir ekip olduk
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy ile Bağcılar arasındaki metro hattının açılışını yapacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayının yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olmasını temenni ediyorum

Benzer haberler

Rabih Abou Khalil Grubu, şarkıcı Elina Duni eşliğinde İstanbul'da konser verdi

Rabih Abou Khalil Grubu, şarkıcı Elina Duni eşliğinde İstanbul'da konser verdi

Besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil, İstanbul'da konser verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet