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Kültür

Prizren'de klasik otomobil festivali düzenlendi

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde "Oldtimer" klasik otomobil festivali düzenlendi.

Eren Beksaç  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Prizren'de klasik otomobil festivali düzenlendi Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Prizren

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen "Oldtimer" festivali kapsamında çeşitli ülkelerden Prizren’e gelen 80’den fazla klasik otomobil, Prizren’in tarihi Şadırvan Meydanı’nda sergilendi.

Festival direktörü Ehat Oreshka, AA muhabirine, geleneksel olarak uluslararası ölçekte düzenledikleri festivale bu yıl Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda klasik otomobilin geldiğini söyledi.

Oreshka, "Bu klasik otomobillerle açık bir sergi düzenliyoruz ve vatandaşlar 1929'dan 1985'e kadar üretilen otomobilleri gezip görme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Festivale Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinden katıldığını belirten Shpetim Qoku da 1920’li yıllarda üretilen klasik otomobilini zorlu bir yolculuğun ardından yaklaşık 250 kilometre sürerek Prizren’e getirdiğini söyledi.

Aralarında bir asır önce üretilmiş klasik otomobillerin de bulunduğu festivale, yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

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