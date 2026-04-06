Türk müziğinin unutulmaz bestecisi: Melih Kibar Bestelediği film müzikleri ve Türk pop müziğine kazandırdığı eserlerle hafızalarda yer edinen bestekar ve söz yazarı Melih Kibar, vefatının 21. yılında anılıyor.

İstanbul'da 6 Eylül 1951'de doğan Kibar, çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. 8 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarına başlayan sanatçı, burada piyano eğitimi aldı.

Alman Lisesi'nde eğitimini sürdürürken müzikle ilgilenmeye devam eden Kibar, 1970'te Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'nda "En İyi Beste Ödülü" kazandı.

Kimya mühendisliğinden bestelere uzanan bir ömür

Eğitim hayatına Robert Koleji'nin ardından kimya mühendisliği bölümü ile devam eden Kibar, bu dönemde bestekar Timur Selçuk ile birlikte çalıştı. Kibar, 1974'te Timur Selçuk Orkestrası'nın kendi adını taşıyan albümünde org çaldı. Bu albümde yer alan ve Kibar'ın ilk bestelerinden biri olan "Panayır Günü", pek çok Yeşilçam filminde kullanıldı.

Kibar, 1975'te "Hababam Sınıfı" serisinin müziklerine imza attı ve bu müziklerle Altın Portakal Film Müziği Ödülü'nü kazandı. Kibar, "Neşeli Günler" ve "Aile Şerefi" filmlerinin müziklerini de yaptı.

Talu-Kibar ortaklığında 270 şarkı

Eurovision Şarkı Yarışması'na 1975'te ilk kez katılan Türkiye, elemelerde kullanmak için bir müzik bestelenmesine karar verdi. Böylece Kibar, "Çoban Yıldızı"nı besteledi.

Timur Selçuk tarafından düzenlenen ve İstanbul Gelişim Orkestrası tarafından yorumlanan parça, yarışma dışı olduğu halde Türkiye elemelerinde halktan en çok oy alan şarkılar arasına girdi.

Erol Evgin'in 45'lik olarak 1977'de müzikseverlerle buluşturduğu "İşte Öyle Bir Şey" albümündeki şarkının sözleri Çiğdem Talu tarafından yazılırken, müzikleri Melih Kibar tarafından bestelendi. Albümün büyük yankı uyandırması sonrasında Kibar-Talu çifti, Türk pop müziğinde önemli bir yer edindi.

İkili, "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Söyle Canım", "Hep Böyle Kal" ve "Bunlar da Geçer" şarkılarının da arasında bulunduğu 270 şarkıya imza attı.

Erol Evgin'in yanı sıra Füsun Önal, Zerrin Özer ve Nil Burak gibi önemli isimlerle çalışan ikili, Talu'nun hayatını kaybettiği 28 Mayıs 1983'e kadar birlikte çalıştı.

Sanatçı, yaşamı boyunca pek çok ödül kazandı

Melih Kibar, 1980'de yayınlanan "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalinin bestelerine imza attı ve 1983'te İlhan İrem ile birlikte çalışmaya başladı. İrem'in "Pencere" albümünün müzikal direktörlüğünü yapan Kibar'ın bestelediği "Halley" şarkısı, 1986 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 9. oldu.

Sözleri Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu'ya ait olan "Sev" eserine yaptığı bestesi, 1995'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda Arzu Ece tarafından seslendirildi.

Kibar, 2000'de "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyuna bestelediği müziklerle 4. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülünü aldı.

Sanatçı, 2001'de yayınladığı "Yadigar" albümüne ilişkin, verdiği bir röportajda şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Yadigar, benim 25 yıldır yapmak istediğim çalışma. Benim bu sanat yılımda, değerli dostlarımız Dost Müzik ile yaptığımız ve 6 sözlü, 7 enstrümantal bestemin yer aldığı bir albüm. Vokallerde Candan Erçetin, Yaşar, Yeşim Salkım, Emre Altuğ, Demet ve Sibel Gürsoy'un yer aldığı albümün bir bölümünde enstrümantal şarkılar yer alıyor. İnsanları bir yerlere götüren şarkıların bir bütün olarak toplandığı bir albüm oldu sanıyorum."

İlk evliliğini avukat Şefika Pekin ile yapan Kibar'ın bu evlilikte Selin adında bir kızı dünyaya geldi. Ethel Kibar ile yaptığı ikinci evliliğinde Merve adlı bir kızı daha olan sanatçı, uzun süre kanser tedavisi gördü.

İstanbul'da 7 Nisan 2005'te hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, Bebek Camisi'nde kılınan namazın ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.