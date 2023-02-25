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Kültür

Piyanist Gülsin Onay depremzedeler için Cambridge Üniversitesinde resital verdi

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Cambridge Üniversitesinde bağış toplamak amacıyla piyano resitali verdi.

Ayça Aracıçam   | 25.02.2023
Piyanist Gülsin Onay depremzedeler için Cambridge Üniversitesinde resital verdi

İstanbul

Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız için yaklaşık 3 haftalık matem sürecinin ardından, UNICEF'e yardım amacıyla fon toplamak üzere Cambridge, Gitron College'deki güzel Stanley Kütüphanesi'nde bir hayır resitali için sahneye geri dönmek ayrıcalıktı. Salon tamamen doluydu ve amacımız için muhteşem bir meblağ topladık." ifadelerini kullandı.

Piyano resitalinde toplanan yardımlar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne bağışlanacak.

Bu bağışlar çocuklara acil psikososyal destek sağlanması, ana su istasyonları ve hizmetleri ile sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, çocuklar için kışlık giysi, battaniye, aile ve seyahat hijyen kitlerinin dağıtılmasında kullanılacak.

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