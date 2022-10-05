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Kültür

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında 1800 yıllık askeri madalya bulundu.

Orhan Pehlül   | 05.10.2022
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu Fotoğraf: Orhan Pehlül - AA

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde devam eden kazı çalışmasında, bronz Medusa başlıklı askeri madalya gün yüzüne çıkarıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının mozaikli alan ve "sonsuzluk merdiveni" olarak adlandırılan bölümde sürdüğünü anlattı.

Bulunan madalyanın 1800 yıllık olduğunu dile getiren Alkan, "Medusa başlıklı madalya bir askere başarısı karşılığında verilmiş bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. Askeri törende özellikle bir askerin üzerine veya kalkanına taktığı bir madalya. Burada yine geçen yıl yaptığımız kazılarda 1800 yıllık bir askeri diploma bulmuştuk, madalyayı da yine askerlik ile ilişkilendiriyoruz." diye konuştu.

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