Dolar
27.63
Euro
29.13
Altın
1,820.18
ETH/USDT
1,630.90
BTC/USDT
27,626.00
BIST 100
8,485.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Gölbaşı Hakimevi'nde bir araya geliyor
logo
Kültür

Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Anti Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaiklerinin restorasyonu başladı.

Orhan Pehlül  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Perre Antik Kenti'nde 2022 yılındaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 1800 yıllık mozaik tabanda restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, mozaikte restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "2022 yılında yapmış olduğumuz kazılarda 4x3 metre ebatlarında ortaya çıkardığımız mozaikte bugün itibarıyla restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılıyor. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri buraya gelerek burada yaptıkları çalışmada mozaiği koruma altına alıyor." dedi.

Mozaiğin milattan sonra 3'üncü yüzyıla ait olduğunu belirten Alkan, "Büyük ihtimalle dokuma atölyesinin doğu tarafındaki yönetim odası şeklinde karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartal'da iş makinesi yüklü tırın alt geçitte sıkışması trafik yoğunluğu oluşturdu
Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı
Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç Operasyonu"nda 92 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor

Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor

Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı

Bakan Kacır, depremlerden etkilenen 4 ilde kurulacak yeni sanayi alanlarının detaylarını paylaştı

BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım

BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım
Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı

Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor

Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet