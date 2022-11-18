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Kültür

Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın son filmi İKSV Galaları'nda gösterilecek

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan "Resmi Yarışma", İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galalarında özel gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Salih Şeref   | 18.11.2022
Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın son filmi İKSV Galaları'nda gösterilecek

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklama göre, başrollerinde Hollywood yıldızları Penelope Cruz ve Antonio Banderas ile Oscar Martinez'i buluşturan film, vizyon öncesi 29 Kasım'da City’s Nişantaşı-CineWAM'da gösterilecek.

Cruz ve Banderas'ın üçüncü kez bir araya geldiği ve idari yapımcıları arasında yer aldıkları komedi filminde Penelope Cruz komplocu, heyheyli yönetmen Lola Cuevas'ı canlandırıyor. ​​​​​​​

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