Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali, 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek
"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, 4 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverle buluşacak.
İstanbul
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Orhan Gencebay, Nükhet Duru, Yonca Evcimik ve Yansı'nın müzikleriyle yeniden yorumlanan gösteride, görmeyen oyuncu gençler de sahne alacak.
Bilet satışından elde edilen gelir, görmeyen çocukların eğitiminde kullanılacak. Haldun Dormen kaleme aldığı müzikalin yönetmenliğini Yeliz Yalçın üstlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.