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Gazze’li yaralıları taşıyan askeri uçak Etimesgut Havalimanı’na indi. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi önünde bekleyiş devam ediyor.
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Kültür

Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali, 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

"Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, 4 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverle buluşacak.

Salih Şeref  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Parıltılı Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali, 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

İstanbul

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Orhan Gencebay, Nükhet Duru, Yonca Evcimik ve Yansı'nın müzikleriyle yeniden yorumlanan gösteride, görmeyen oyuncu gençler de sahne alacak.

Bilet satışından elde edilen gelir, görmeyen çocukların eğitiminde kullanılacak. Haldun Dormen kaleme aldığı müzikalin yönetmenliğini Yeliz Yalçın üstlendi.

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