Palandöken Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, 7'nci gününde konser, tiyatro, söyleşi ve sanat gibi çeşitli etkinlikleriyle devam ediyor.
Erzurum
Festivalin 7'nci gününde, kent merkezindeki etkinlik ve miting alanında sanatçı Uğur Işılak konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Işılak'a dinleyiciler eşlik etti.
Cam sanatçısı Aynur Bayram, Erzurum Erges Konağı'ndaki atölyesinde cam çubuklarıyla 1200 derece ısı kullanarak biblo ve hediyelik eşya gibi sanatsal ürünleri ortaya çıkararak hünerlerini sergiledi.
Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sanatçı Yücel Arzen eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü konseri gerçekleştirildi.
Sergiden tiyatroya, konserden çocuk aktivitelerine, film gösteriminden söyleşilere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği festival yarın sona erecek.
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