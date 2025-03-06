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Kültür

Pakistan'ın tarihi camileri ramazanda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Pakistan'ın farklı kentlerinde yer alan tarihi camiler, ramazanda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Adsız Günebakan  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Pakistan'ın tarihi camileri ramazanda da ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Karaçi

Sind eyaletinin merkezindeki Thatta'da bulunan 400 yıllık Şah Cihan Camisi, ramazanda yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Babür Sultanı Şah Cihan döneminde inşa edilen cami, çini işçiliğiyle dikkati çekiyor. Kobalt mavisi, turkuaz, manganez menekşesi ve beyaz çinilerin kullanıldığı cami, turistlere aynı zamanda görsel şölen sunuyor.

Sind eyaletin başkenti Karaçi'de de dini yapılar, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Merkezi ibadethanesinde sütun bulunmayan en büyük tek kubbeli cami olduğu belirtilen Mescid-i Tooba (Tooba Camisi) ise farklı mimarisiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık yarım asır önce inşa edilen kolonsuz yapının dengesi, kubbeyi yerden çevreleyen alçak duvarlarla sağlanıyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yapı, serinlemek isteyen yerli halkın da vakit geçirmek için tercih ettiği başlıca mekanlar arasında bulunuyor.

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