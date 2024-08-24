Pakistan Başkonsolosluğu, İstanbul'da mango tadımı etkinliği düzenledi
Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, ülkenin geleneksel meyvelerinden mangoyu tanıtmak amacıyla kentte tadım etkinliği organize etti.
İstanbul
CarrefourSA Bağdat Caddesi şubesinde gerçekleştirilen etkinlikte, alışveriş için gelen müşterilere mango ve mango suyu ikram edildi.
Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mangonun Pakistan'da 'meyvelerin kralı' olarak adlandırıldığını belirterek, "Pakistan mangosu Punjab ve Sindh eyaletleri olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde yetişiyor ve çok fazla türü bulunuyor. Bugün burada tanıttığımız tür, Punjab'ın merkezindeki Multan şehrinde yetişen ve en tatlı mango olarak bilinen Chaunsa türü. En iyi ve tatlı mangomuzu Türk halkına tanıtmak istedik." dedi.
Aslam, Pakistan ile Türkiye'nin 1 Mart 2023'te Mal Ticareti Anlaşması imzaladığını dile getirerek, "İmzaladığımız anlaşma kapsamında, normalde Türkiye'nin farklı ülkelerden yüzde 45 ithal vergisi aldığı mangonun Pakistan'dan ithal vergisi sıfıra indirildi. Verginin kaldırılmasıyla birlikte mangoyu Türk pazarına kolayca tanıtabileceğimizi ve ilerleyen yıllarda buradaki pazardan iyi bir pay yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Markete gelen müşterilerin Pakistan mangosunu çok beğendiğini söyleyen Aslam, kısa sürede bu ürünün Türkiye'deki tüm süpermarketlere girmesi temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.