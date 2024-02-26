Paco de Lucia'nun hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra piyasaya sürülecek
İspanyol müziğinin önemli isimlerinden ünlü gitarist Paco de Lucia'nın daha önce hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra ilk kez hayranlarıyla buluşacak.
İstanbul
Müzik şirketi BMG, 2014'te hayatını kaybeden Paco'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla ünlü sanatçının ilk müzikal denemelerini 65 yıl sonra yeni bir albümde toplayacak.
Paco'nun kardeşi Pepe ile birlikte 11 yaşında yaptığı ve yapay zeka yardımıyla restore edilen kayıt denemelerinin yer aldığı albüm, 21 parçadan oluşuyor.
Piyasaya 17 Mayıs'ta sürülecek albümün ilk iki şarkısı "Me Falta La Resistencia" ve "Buleria de Nino Ricardo" dijital ortamda paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.