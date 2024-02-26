Dolar
31.12
Euro
33.81
Altın
2,032.79
ETH/USDT
3,065.00
BTC/USDT
51,288.00
BIST 100
9,383.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'ın Palu ilçesinde göçük meydana gelen maden ocağındaki son yaralı işçi çıkarıldı.
logo
Kültür

Paco de Lucia'nun hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra piyasaya sürülecek

İspanyol müziğinin önemli isimlerinden ünlü gitarist Paco de Lucia'nın daha önce hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra ilk kez hayranlarıyla buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Paco de Lucia'nun hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra piyasaya sürülecek

İstanbul

Müzik şirketi BMG, 2014'te hayatını kaybeden Paco'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla ünlü sanatçının ilk müzikal denemelerini 65 yıl sonra yeni bir albümde toplayacak.

Paco'nun kardeşi Pepe ile birlikte 11 yaşında yaptığı ve yapay zeka yardımıyla restore edilen kayıt denemelerinin yer aldığı albüm, 21 parçadan oluşuyor.

Piyasaya 17 Mayıs'ta sürülecek albümün ilk iki şarkısı "Me Falta La Resistencia" ve "Buleria de Nino Ricardo" dijital ortamda paylaşıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadının babası, zanlılara en ağır cezanın verilmesini istiyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor
Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı sil baştan yaparak yeniden İstanbul'a kazandırdık
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
Urfi Çetinkaya suç örgütünün kullandığı şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Benzer haberler

Paco de Lucia'nun hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra piyasaya sürülecek

Paco de Lucia'nun hiç yayınlanmamış kayıtları, 65 yıl sonra piyasaya sürülecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet