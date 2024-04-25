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Kültür

Özbekistan’da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin ressamlarının sergisi açıldı

Özbekistan'ın Şehrisebz şehrinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) üye ülkelerin ressamlarının eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Özbekistan’da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin ressamlarının sergisi açıldı Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Taşkent

"2024 EİT Turizm Başkenti" ilan edilen, Timur İmparatorluğunun kurucusu Emir Timur'un doğduğu Şehrisebz'de, Teşkilata üye ülkeler ressamlarının eserlerinden oluşan sergi sanatseverlere kapılarını açtı.

Şehrisebz’in tarihi kısmındaki külliyede başlayan ve teşkilata üye Türkiye, Pakistan, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan gelen ressamların eserlerinin yer aldığı serginin açılışında, EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ve Şehrisebz Belediye Başkanı Şerzad Boriyev ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Naziri, Şehrisebz'in görkemli mimarisi, zengin kültürü ve çarpıcı manzaraları ile Özbekistan'ı Orta Asya'nın paha biçilmez bir incisi haline getirdiğini belirterek, ülkenin tam kalbinde yer alan Şehrisebz'in turizm alanında da büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Şadiyev, Şehrisebz şehrinin "2024 EİT Turizm Başkenti" ilan edilmesinin kendileri için çok sevindirici olduğunu vurgulayarak, Şehrisebz'de düzenlenecek etkinliklerin şehrin ve ülkenin turizm alanındaki potansiyelinin daha da artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Teşkilata üye ülkelerden gelen çok sayıda ressamın 50’den fazla eserinin yer aldığı sergide, Türkiye'den ressam İzzettin Gül’ün de "Ankara", "İstanbul" ve "Şehrisebz" adındaki tabloları da bulunuyor.

Yarın, Şehrisebz şehrinin "2024 EİT Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle ilgili açılış etkinliği gerçekleştirilecek. Bu çerçevede EİT Etnospor Oyunları ve diğer etkinlikler düzenlenecek.

Aralık 2022’de yapılan EİT Turizm Bakanları 4. Toplantısı'nda Özbekistan’ın Şehrisebz şehri, "2024 EİT Turizm Başkenti" seçilmişti.

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