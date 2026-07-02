Türk sinemasında canlandırdığı "Karaoğlan" ve "Tarkan" karakterleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan, oyunculuğunun yanı sıra yönetmen ve senarist kimliğiyle de çok sayıda yapıma imza atan Kartal Tibet, vefatının 5. yılında anılıyor.

Oyunculuğu ve yönetmenliğiyle Türk sinemasına damga vuran isim: Kartal Tibet Türk sinemasında canlandırdığı "Karaoğlan" ve "Tarkan" karakterleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan, oyunculuğunun yanı sıra yönetmen ve senarist kimliğiyle de çok sayıda yapıma imza atan Kartal Tibet, vefatının 5. yılında anılıyor.

Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol alan Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi.

Henüz çocuk yaşlarda Ankara Çocuk Radyosunun temsillerine katılan sanatçı, Radyo Çocuk Kulübü'nde yayımlanan "Ayşe Abla" piyeslerinde, ardından Devlet Tiyatrolarında sahnelenen oyunlarda çocuk rollerinde görev aldı.

Usta oyuncu, okuduğu şiirle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler arasında düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi oldu.

Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra bir süre beden eğitimi öğretmenliği yapan sanatçı, babasının isteği üzerine de hukuk öğrenimini tamamladı.

Kartal Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sanatçı, 1960'ta Albert Camus'un yazdığı, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrolarından Meydan Sahnesi'nde çeşitli oyunlarda rol alan ve yönetmenlik yapan Tibet, tiyatrodaki deneyiminin ardından sinemaya yöneldi.

Sanatçı, 1963'te Gündüz Sencer ile evlendi. İkilinin Kanat ve Kumru adını verdiği iki çocuğu dünyaya geldi.

Karaoğlan ve Tarkan karakterleriyle tanındı

Kartal Tibet, Suat Yalaz'ın teklifiyle 1965 yapımı "Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit" filmiyle Yeşilçam'a adım attı.

Büyük ilgi gören filmin ardından sanatçı, "Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu", "Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı", "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Karaoğlan: Yeşil Ejder" ve "Karaoğlan Geliyor" filmlerinde aynı karakteri canlandırdı.

Sezgin Burak'ın yarattığı "Tarkan" karakterini de beyaz perdeye taşıyan Tibet, 1969 yapımı ilk filmin ardından "Tarkan: Gümüş Eyer", "Tarkan: Viking Kanı", "Tarkan: Altın Madalyon" ve "Tarkan: Güçlü Kahraman" filmlerinde başrol oynadı.

Sanatçı, tarihi ve macera filmlerinin yanı sıra "Sarmaşık Gülleri", "Boş Çerçeve", "Çalıkuşu", "Zambaklar Açarken", "Sancakbeyi Murad", "Bağdat'ta Bir Hırsız" ve "İngiliz Kemal" gibi farklı türlerdeki yapımlarda da rol aldı.

Yönetmen olarak unutulmaz filmlere imza attı

Kartal Tibet, 1977 yapımı "Tosun Paşa" filmiyle yönetmen koltuğuna oturdu.

Yönetmenlik kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi yöneten sanatçı, özellikle başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı yapımlarla geniş izleyici kitlesine ulaştı.

"Tosun Paşa", "Sultan", "Şark Bülbülü", "Davaro", "Gol Kralı", "Çarıklı Milyoner", "Katma Değer Şaban", "Ortadirek Şaban", "Şabaniye", "Deli Deli Küpeli" ve "Sosyete Şaban" gibi filmlerde mizahı toplumsal eleştiriyle buluşturan Tibet, Yeşilçam'ın en üretken yönetmenleri arasında yer aldı.

Başarılı sanatçı, 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren toplumsal yönü daha güçlü komedi filmlerine imza attı, Şener Şen ve Kemal Sunal'ın rol aldığı yapımlarla Türk sinemasında iz bıraktı.

Sinemanın ardından televizyon projelerine yönelen Tibet, "Süper Baba", "Yasemince", "Emret Komutanım" ve "Ah Bir Zengin Olsam" gibi dizilerin de yönetmenliğini üstlendi.

Kartal Tibet, 2000'li yıllarda "Hababam Sınıfı Merhaba" ile "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" filmlerini yönetti.

Senarist olarak "Gol Kralı", "Davaro", "Çarıklı Milyoner", "Şabaniye", "Sosyete Şaban", "Şendul Şaban", "Deli Deli Küpeli", "Arkadaşım ve Ben", "Öğretmen", "Uyanık Gazeteci" ve "Duygu Çemberi" filmlerini kaleme alan Tibet, oyuncu, yönetmen ve senarist kimliğiyle Türk sinemasına uzun yıllar katkı sundu.

Sanatçıya, 2002'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 2006'da ise "Yıldırım Önal Anı Ödülü" verildi.

Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021'de 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Rol aldığı ve yönettiği yapımlardan bazıları şunlar:

"Hıçkırık", "Ölmeyen Aşk", "Çalıkuşu", "Kanunsuz Yol", "Siyah Gül", "Ölünceye Kadar", "Paşa Kızı", "Sefiller", "Kanun Namına", "Sevemez Kimse Seni", "Seven Ne Yapmaz", "Deli Murat", "Erkekler Ağlamaz", "Tosun Paşa", "Sultan", "Şark Bülbülü", "Umudumuz Şaban", "Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Çarıklı Milyoner", "Yasemince", "Keloğlan-Süperoğlan", "Emret Komutanım" ve "Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu"