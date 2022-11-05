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Kültür

Osmaniye'de öğrencilerden "TOGG" yazısı ve "ay yıldız" koreografisi

Osmaniye'de lise öğrencileri, Türkiye haritası içinde "TOGG" yazısı ve "ay yıldız" koreografisi oluşturdu.

Muzaffer Çağlıyaner   | 05.11.2022
Osmaniye'de öğrencilerden "TOGG" yazısı ve "ay yıldız" koreografisi

Osmaniye

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türkiye haritası içinde "TOGG" yazısı ve "ay yıldız" koreografisi yaptı.

Dronla görüntülenen koreografide yer alan öğrenciler daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Okul Müdürü Fatih Çakmak, öğrencilerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümü kapsamında da koreografi oluşturacağını, bununla ilgili provaların devam ettiğini kaydetti.


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