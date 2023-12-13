Dolar
29.06
Euro
31.40
Altın
1,984.92
ETH/USDT
2,190.90
BTC/USDT
41,414.00
BIST 100
7,631.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ordu'da restore edilen tarihi Selimiye Konak ziyarete açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde restore edilen tarihi Selimiye Konak, halkın ziyaretine açıldı.

Eyüp Elevli  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Ordu'da restore edilen tarihi Selimiye Konak ziyarete açıldı

Ordu

Selimiye Mahallesi'nde 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen üç katlı konak, Büyükşehir Belediyesince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının da desteğiyle restore edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konağın açılışında, belediyelerin sadece altyapı çalışması yapmadığını söyledi.

Belediyelerin üstyapı da yaptığına işaret eden Güler, "Bunun en önemli örneklerinden birisi de kültür ve sanat faaliyetleridir. Bu çalışmalar hem bizi geçmişimizle birleştiriyor, güzel bir köprü oluşturuyor hem de gelecek için projeksiyon yapılmasını sağlıyor." dedi.

Güler, Ordu'daki tarihi binaları teker teker hizmete açtıklarını, böylece şehri geleceğe taşıdıklarını vurguladı.

Altınordu ilçesinin güzel eserlerinden biri olan Selimiye Konak'ın adeta mücevher hassasiyetiyle işlendiğinin altını çizen Güler, "Hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burası yeni sanatkarların doğacağı bir kültür merkezi olacak." diye konuştu.

Davetliler, konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan konağı gezdi.

Yaklaşık 1 yılda tamamlanan restorasyon kapsamında konağın zemin ve ahşap döşemesi değiştirildi, özgün haline uygun şekilde çıtalı, işlemeli ve müzeyyen tavanlar ile pencere imalatı gibi birçok işlem geçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı
Hatay'da depremlerde hasar alan Karayolları 53. Şubesi Şefliği binası kontrollü yıkıldı
Öğretmenlere "su verimliliği" eğitimi

Benzer haberler

Ordu'da restore edilen tarihi Selimiye Konak ziyarete açıldı

Ordu'da restore edilen tarihi Selimiye Konak ziyarete açıldı

Milli wushucu Berna'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

15 yaşındaki engelli basketbolcu Efe, Süper Lig'deki takımının vazgeçilmezi oldu

Ordu'da "Son Akşam Yemeği" filminin özel gösterimi yapıldı

Ordu'da "Son Akşam Yemeği" filminin özel gösterimi yapıldı
Jandarma köpekleri "Mermi" ve "Logo" başarılarıyla göz dolduruyor

Jandarma köpekleri "Mermi" ve "Logo" başarılarıyla göz dolduruyor
Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı

Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet