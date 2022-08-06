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Kültür

Operanın "rockçı" tenorundan yeni albüm

Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı tenor Oğuz Sırmalı, alternatif rock soundunda hazırladığı 2. solo albümünde, aşkı birbirine bağlanan 8 parçayla anlatıyor.

Eda Özdener   | 06.08.2022
Operanın "rockçı" tenorundan yeni albüm Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rüyamda Bir Gece" adlı albümünün, "Aşkın La Sesi" parçasıyla başladığını, birbirinden kopuk olmayan şarkılarla "adeta havanın kapalı olduğu bir pazar günü izlenen hüzünlü bir film tadı yaşattığını" söyledi.

Albümün genel hikayesinin aşk olduğunu dile getiren Sırmalı, "Ama aşk. Sadece karşı cinse hissedilen bir duygu değil, hayata aşk, mesleğe aşk, yaşamaya aşk. Dolayısıyla aşk herkesin kendi yaşadığı aşktır." dedi.

Sırmalı, albümdeki tüm parçaların sözünün ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tamamı sırasıyla bir hikaye anlatan bir albüm oldu. Mutlu başlayıp hüzünlü biten bir albüm. Hüzünlü gibi duyulsa da aslında mutlu sonla bitiyor. Çünkü hayatta bir şeyler yaşıyoruz, mutlulukla başlıyor, belki kötü devam ediyor ama sonra yıllar geçtiğinde 'İyi ki yaşamışız.' diyoruz. Oradan çok dersler alıyoruz. Yaşanılan kötü hatıralar bizim için geçmişte kalıyor ve bize bir şeyler kattığı için bunları iyi hatırlıyoruz."

"Dijital müzik platformlarında yayınlandı"

Tüm parçaları sırasıyla dinleyenlerin bu hikayeyi anlayacağını ifade eden Sırmalı, albümün açılış parçasını "Aşkın La Sesi" olarak seçmesinin nedenini de şöyle anlattı:

"Aşk olduğumuzu anlatan ilk parçanın adı Aşkın La Sesi. Çünkü dünyanın bizim ruhumuzda en çok işitilen sesi la sesi. Dünyanın dönüş sesi la ile başlıyor. Senfoni orkestraları, opera orkestraları la sesiyle akort ediyorlar. Dolayısıyla la sesi hayatın başlangıç sesi, ben de aşkın başlangıcını la sesi olarak yaptım."

Sırmalı albümün son parçasının adının da "Dün" olduğunu, bunun yaşanılanların bıraktığı güzel hatıraları anlattığını dile getirdi.

"Rüyamda Bir Gece" albümünün dijital müzik platformlarında yayınlandığını aktaran Sırmalı, "Bu sefer değişik bir yol izledik. Albümün bütün parçalarını tek seferde yayınlamak yerine kısa aralıklarla bütün parçaları kliplerini çekerek yayınladık. Dolayısıyla albüm bir anda 8 parça çıkmadı." diye konuştu.

Sırmalı, dinlenme sayılarının oldukça iyi olduğunu belirterek "Sanatseverler, özellikle alternatif rock dinleyenler bu albümü beğenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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