Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.02
ETH/USDT
3,587.80
BTC/USDT
97,337.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Nijeryalı 4 sanatçının eserleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde sergilendi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijeryalı 4 genç sanatçının resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Adam Abu-bashal  | 29.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Nijeryalı 4 sanatçının eserleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde sergilendi Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Başkent Abuja'da bulunan Windsor Gallery ile işbirliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen "Futura: Beyond The Surface" adlı resim sergisine, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile sanatseverler katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın Türkiye ile Nijerya arasında kültürel diyaloğu güçlendiren önemli bir köprü olduğunu belirtti.

Türk Büyükelçiliğinin politik ilişkilerin ötesine geçerek iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini artırmayı hedeflediğine işaret eden Bayraktar, "Bu akşam geleneksel diplomasiye küçük bir ara veriyoruz. Amacımız, sanat aracılığıyla kültürel bağlarımızı daha da derinleştirmek ve sınırların ötesinde bir bağlantı kurmak." dedi.

Bu yetenekli sanatçıların çalışmalarını ilk elden deneyimleme fırsatı bulduğunu kaydeden Bayraktar, katılımcıların eserlerden büyüleneceklerinden emin olduğunu söyledi.

Büyükelçi, sanatçılara başarılar diledi ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türkiye ve Nijerya arasındaki kültürel bağların derinleşmesine katkı sunmayı amaçlayan sergide, Nijeryalı genç sanatçılar Moyosore Jolaolu, Tochukwu Orazulike, Stanley Ugonabo ve Isaac Oluwatope'nin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu

Benzer haberler

Nijeryalı 4 sanatçının eserleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde sergilendi

Nijeryalı 4 sanatçının eserleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde sergilendi

Hattat Bilal Akkaya'nın "Yeni Yüzyıl" sergisi MÜSİAD EXPO'da sanatseverle buluştu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Uluslararası El İşi Haftası" sergisi düzenlendi

"Beygir Gücü" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı

"Beygir Gücü" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı
"Rewind/Roma" adlı sergi 12 Aralık'ta CerModern'de açılacak

"Rewind/Roma" adlı sergi 12 Aralık'ta CerModern'de açılacak
"Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar" sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açıldı

"Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar" sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet